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Охранник ПВР погиб от ствольной артиллерии в Белгородской области

30 мая 2023, 19:07
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова
Виталий Алексеевич работал охранником санатория, в котором временно размещались шебекинцы. Ещё двое мирных жителей получили сильные ранения. Об их состоянии рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Под обстрел ВСУ 30 мая попал один из пунктов временного размещения. В санатории, оборудованном под новое назначение, долгое время находились села Середа Шебекинского округа, в котором объявлен режим ЧС.

Атака ствольной артиллерией закончилась смертью и ранениями, сильными разрушениями и шоковым состоянием шебекинцев. Жертвой обстрела ВСУ стал охранник санатория Виталий Алексеевич. Ещё двое мирных жителей сильно пострадали — двое мужчин. Один из них получил проникающие ранения брюшной полости, второй — проникающие ранения грудной клетки.

Раненых перевезли из ПВР в больницу, сейчас они находятся в реанимации в тяжёлом состоянии. Мужчин уже прооперировали.

Другим белгородцам, которые разместились в обстрелянном сегодня ПВР, стало плохо и без ранений: у некоторых прихватило сердце, у других поднялось давление. Бригады скорой им тоже оказали помощь.

О разрушениях на территории ПВР читайте в нашем следующем материале.

Фото: соцсети Вячеслава Гладкова
Что известно о трагедии в ПВР Белгородской области
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#Обстрел#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Обстрел ВСУ#Пострадавшие#Погибший#Артем Черненко
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