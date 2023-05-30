Охранник ПВР погиб от ствольной артиллерии в Белгородской области

Posted Сегодня, 19:07
Published Сегодня, 19:07
Modified Сегодня, 19:24
Updated Сегодня, 19:24
Под обстрел ВСУ 30 мая попал один из пунктов временного размещения. В санатории, оборудованном под новое назначение, долгое время находились села Середа Шебекинского округа, в котором объявлен режим ЧС.
Атака ствольной артиллерией закончилась смертью и ранениями, сильными разрушениями и шоковым состоянием шебекинцев. Жертвой обстрела ВСУ стал охранник санатория Виталий Алексеевич. Ещё двое мирных жителей сильно пострадали — двое мужчин. Один из них получил проникающие ранения брюшной полости, второй — проникающие ранения грудной клетки.
Раненых перевезли из ПВР в больницу, сейчас они находятся в реанимации в тяжёлом состоянии. Мужчин уже прооперировали.
Другим белгородцам, которые разместились в обстрелянном сегодня ПВР, стало плохо и без ранений: у некоторых прихватило сердце, у других поднялось давление. Бригады скорой им тоже оказали помощь.
О разрушениях на территории ПВР читайте в нашем следующем материале.