Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:30

Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Изображение материала

Обстрелы, разрушенное жильё и канализация: итоги дня по-белгородски

30 мая 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
Белгородскую область снова атаковали ВСУ, новое жильё взамен разрушенного ВСУ выбрали 789 белгородцев, а жители областного центра не хотят реконструкции канализации.

Очередные обстрелы

30 мая ВСУ продолжили обстреливать Белгородскую область. Под обстрел в полдень попали сразу четыре населённых пункта Шебекинского округа — Терезовка, Новая Таволжанка, Муром, хутор Балки, а до этого со стороны Украины атаковали многострадальную Козинку.

В Новой Таволжанке в результате обстрела никто не пострадал. Осколки снарядов сильно повредили один частный дом и автомобиль. Ещё в трёх домах выбило окна, посекло заборы и хозпостройки.

Сразу четыре населённых пункта под Шебекино атаковали ВСУ
Узнать подробнее

Новое жильё

789 белгородцев выбрали новое жильё взамен разрушенного ВСУ. Всего на предоставление жилья согласились 1203 семьи. Сообщается, что из 1755 собственников пострадавших домов уведомления получили 1422 человека.

Как отметила министр строительства области Оксана Козлитина, динамика небольшая. Найти удалось всего двух собственников. Остальные находятся либо за пределами региона, либо даже за пределами России.

Новое жильё взамен разрушенного ВСУ выбрали 789 белгородцев
Узнать подробнее

Протест против канализации

Жители улиц Пушкарная и Донецкая в Белгороде не хотят реконструкции канализации. Дело в том, что из-за начавшихся работ в течение месяца будет закрыт проезд. Горожане опасаются, что попросту не попадут в свои дома.

Белгородцы просят остановить ремонт из-за полного несоответствия проектной документации. Они отмечают, что предоставленный мэрией план содержит в себе тупиковый путь и спрашивают, как им на транспорте добираться домой. Мэр пообещал с горожанами встретиться.

«Не сможем попадать в дома». Белгородцы выступили против реконструкции канализации
Узнать подробнее
Читайте также:
Повреждён автомобиль и четыре дома: под обстрел ВСУ попала Новая ТаволжанкаПорядка 60 белгородцев не хотят получать новое жильё взамен разрушенного ВСУБелгородский водоканал наказали за ситуацию с очистными в Таврово
#Итоги дня#Белгородская область#Белгород#Шебекинский горокруг#Грайворонский горокруг#Происшествия#Город#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения#Дома#Канализация#Мэр#Обращение#Наталья Корявых
Подпишитесь
Белгородцы погибли в ПВР во время обстрела
Сегодня, 15:23
В Шебекинском округе за день насчитали 155 прилётов
Сегодня, 11:30
Что известно о трагедии в ПВР Белгородской области
Сегодня, 16:25
Получившая четыре года условно по делу Фуглаева рассказала о новом месте работе
Сегодня, 15:39
Вячеслав Гладков отменил прямую линию после трагедии в ПВР
Сегодня, 15:45
Белгородэнерго напоминает водителям об опасности работы в охранной зоне ЛЭП
Сегодня, 09:35