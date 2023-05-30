Обстрелы, разрушенное жильё и канализация: итоги дня по-белгородски

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
30 мая ВСУ продолжили обстреливать Белгородскую область. Под обстрел в полдень попали сразу четыре населённых пункта Шебекинского округа — Терезовка, Новая Таволжанка, Муром, хутор Балки, а до этого со стороны Украины атаковали многострадальную Козинку.
В Новой Таволжанке в результате обстрела никто не пострадал. Осколки снарядов сильно повредили один частный дом и автомобиль. Ещё в трёх домах выбило окна, посекло заборы и хозпостройки.
Новое жильё
789 белгородцев выбрали новое жильё взамен разрушенного ВСУ. Всего на предоставление жилья согласились 1203 семьи. Сообщается, что из 1755 собственников пострадавших домов уведомления получили 1422 человека.
Как отметила министр строительства области Оксана Козлитина, динамика небольшая. Найти удалось всего двух собственников. Остальные находятся либо за пределами региона, либо даже за пределами России.
Жители улиц Пушкарная и Донецкая в Белгороде не хотят реконструкции канализации. Дело в том, что из-за начавшихся работ в течение месяца будет закрыт проезд. Горожане опасаются, что попросту не попадут в свои дома.
Белгородцы просят остановить ремонт из-за полного несоответствия проектной документации. Они отмечают, что предоставленный мэрией план содержит в себе тупиковый путь и спрашивают, как им на транспорте добираться домой. Мэр пообещал с горожанами встретиться.