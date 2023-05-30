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Новое жильё взамен разрушенного ВСУ выбрали 789 белгородцев

30 мая 2023, 07:01
Фото: 1MI
Всего заявления о согласии на предоставление жилья написали 1203 семьи. Об этом сообщила министр строительства области Оксана Козлитина.
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СВО

По данным чиновницы, на сегодняшний день из 1755 собственников пострадавших домов уведомления получили 1422 человека.

Динамика небольшая. Мы смогли найти всего два собственника. Из невручённых — это люди, которые находятся за пределами как субъекта, так и в целом Российской Федерации, либо права наследования не были оформлены в установленном порядке.
Оксана Козлитина

Козлитина добавила, что заявления о согласии на предоставление жилья написали 1203 семьи. С конкретной квартирой или домом уже определились 789 белгородцев.

Напомним, ранее стало известно, что общее количество объектов утраченных или повреждённых в результате обстрелов объектов жилья увеличилось из-за событий в Грайворонском горокруге.

Больше 1100 белгородцев согласились на новое жильё взамен разрушенного ВСУ
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#Кристина Семенчук#Разрушенное#ВСУ#СВО#Заявления#Общество#Белгородская область#Оксана Козлитина
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