Новое жильё взамен разрушенного ВСУ выбрали 789 белгородцев

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
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Updated Сегодня, 07:03
По данным чиновницы, на сегодняшний день из 1755 собственников пострадавших домов уведомления получили 1422 человека.
Динамика небольшая. Мы смогли найти всего два собственника. Из невручённых — это люди, которые находятся за пределами как субъекта, так и в целом Российской Федерации, либо права наследования не были оформлены в установленном порядке.
Оксана Козлитина
Козлитина добавила, что заявления о согласии на предоставление жилья написали 1203 семьи. С конкретной квартирой или домом уже определились 789 белгородцев.
Напомним, ранее стало известно, что общее количество объектов утраченных или повреждённых в результате обстрелов объектов жилья увеличилось из-за событий в Грайворонском горокруге.