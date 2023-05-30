Не только Шебекино: ВСУ ударили по белгородскому приграничью 39 раз

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Не только Шебекино, но и Грайворонский горокруг накануне пострадал из-за обстрелов со стороны Украины. В муниципалитете зафиксировали 39 прилётов.
Снова досталось Козинке: выпущено 12 миномётных снарядов, по пункту пропуска — ещё семь. Пострадавших нет. По предварительным данным, пострадали 16 домовладений. Загорелось здание неработающего сельхозпредприятия.
Из миномёта ударили по Мокрой Орловке. Шесть снарядов выпустили в поля, семь — по территории сельхозпредприятия. Загорелось одно из строений, но никто не пострадал.
Также из миномёта обстреляли сёла Рождественка и Сподарюшино — пять и два прилёта соответственно. Обошлось без повреждений и пострадавших. В районе посёлка Чапаевский сбили беспилотник.