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Не только Шебекино: ВСУ ударили по белгородскому приграничью 39 раз

30 мая 2023, 12:03
Фото: 1MI
Накануне под обстрелы попал Грайворонский горокруг. Снова пострадало село Козинка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Не только Шебекино, но и Грайворонский горокруг накануне пострадал из-за обстрелов со стороны Украины. В муниципалитете зафиксировали 39 прилётов.

Снова досталось Козинке: выпущено 12 миномётных снарядов, по пункту пропуска — ещё семь. Пострадавших нет. По предварительным данным, пострадали 16 домовладений. Загорелось здание неработающего сельхозпредприятия.

Из миномёта ударили по Мокрой Орловке. Шесть снарядов выпустили в поля, семь — по территории сельхозпредприятия. Загорелось одно из строений, но никто не пострадал.

Также из миномёта обстреляли сёла Рождественка и Сподарюшино — пять и два прилёта соответственно. Обошлось без повреждений и пострадавших. В районе посёлка Чапаевский сбили беспилотник.

Село в Шебекинском округе вновь попало под обстрел ВСУ
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#Наталья Корявых#Обстрел#Происшествия#Приграничье#Обстрел ВСУ#Разрушения#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков
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