Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:29

Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

Изображение материала

«Не сможем попадать в дома». Белгородцы выступили против реконструкции канализации

30 мая 2023, 09:29
Фото: обращение жителей
Жители улиц Пушкарная и Донецкая в Белгороде выступают против реконструкции канализации. По их словам, из-за начавшихся работ проезд до домов закроют на целый месяц.

Жители этих двух улиц не раз жаловались на затопления канализационными отходами. Но когда начались работы по исправлению ситуации, оказалось, что они, по словам местных, не соответствуют проектной документации.

Мы, жители улиц Пушкарная и Донецкая, просим остановить производство работ по реконструкции хозфекальной канализации по причине полного несоответствия проектной документации. Просим провести общественные слушания по этому вопросу.
местные жители

Также в мэрии сообщили белгородцам, что с первого июня проезд на улицу Пушкарная закроют из-за ремонтных работ на целый месяц. Местные переживают, что не смогут из-за этого добираться до дома: предоставленный мэрией план содержит в себе тупиковый путь.

Мы не сможем вообще попадать в свои дома на машине. Где нам бросать транспорт? Ситуация и так в городе напряжённая, а тут ещё это. Как добираться на работу? На встрече были даны устные гарантии, что на весь срок ремонта улицу перекрывать не будут и будет гарантирован свободный проезд транспорта к домам. Но этого нет!

Белгородцы переживают, что из-за ремонта до них не сможет добираться скорая, службы спасения, а 70 домов окажутся в итоге отрезаны. 

Бел.Ру направит запрос в мэрию, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. Как добавили местные жители, сегодня с ними пообещал встретиться мэр Валентин Демидов.

Читайте также:
Канализация или водоотвод? Белгородцы испугались за состояние пруда в Старом ОсколеПоследствия обстрела белгородского села и непризнание вины за канализацию: итоги дняЯ не я и хата не моя: БИК не признаёт вину в проблемах с канализацией под Белгородом
#Артем Черненко#Белгород#Новости Белгорода#Эксклюзив#Общество#Канализация#Мэрия#Ремонт#Работы#Видео
Подпишитесь
Сразу четыре населённых пункта под Шебекино атаковали ВСУ
Сегодня, 08:58
Ночью Шебекинский горокруг атаковали БПЛА. Это помешало восстановлению электросетей
Сегодня, 06:54
Новое жильё взамен разрушенного ВСУ выбрали 789 белгородцев
Сегодня, 07:01
На федеральном канале снова ошиблись: Шебекино превратилось в Шемякино
Вчера, 18:57
Гладков рассказал о состоянии пострадавших белгородцев во время атаки ВСУ 29 мая
Сегодня, 07:27
Белгородэнерго напоминает водителям об опасности работы в охранной зоне ЛЭП
Сегодня, 09:35