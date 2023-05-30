«Не сможем попадать в дома». Белгородцы выступили против реконструкции канализации

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Жители этих двух улиц не раз жаловались на затопления канализационными отходами. Но когда начались работы по исправлению ситуации, оказалось, что они, по словам местных, не соответствуют проектной документации.
Мы, жители улиц Пушкарная и Донецкая, просим остановить производство работ по реконструкции хозфекальной канализации по причине полного несоответствия проектной документации. Просим провести общественные слушания по этому вопросу.
местные жители
Также в мэрии сообщили белгородцам, что с первого июня проезд на улицу Пушкарная закроют из-за ремонтных работ на целый месяц. Местные переживают, что не смогут из-за этого добираться до дома: предоставленный мэрией план содержит в себе тупиковый путь.
Мы не сможем вообще попадать в свои дома на машине. Где нам бросать транспорт? Ситуация и так в городе напряжённая, а тут ещё это. Как добираться на работу? На встрече были даны устные гарантии, что на весь срок ремонта улицу перекрывать не будут и будет гарантирован свободный проезд транспорта к домам. Но этого нет!
Белгородцы переживают, что из-за ремонта до них не сможет добираться скорая, службы спасения, а 70 домов окажутся в итоге отрезаны.
Бел.Ру направит запрос в мэрию, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. Как добавили местные жители, сегодня с ними пообещал встретиться мэр Валентин Демидов.