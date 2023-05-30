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На улице Белгорода ограничат движение на три недели

30 мая 2023, 17:42
Фото: 1MI
Частично перекроют для автомобилистов улицу Лермонтова, сообщили в мэрии города. Это связано с работами по водоотведению.

Ровно на три недели одну из улиц Харьковской горы в Белгороде частично перекроют. Так, на небольшом участке на улице Лермонтова ограничат движение транспорта из-за прокладки наружных сетей водоотведения многоквартирного дома.

Ограничения будут действовать с 9:00 6 июня по 20:00 27 июня. Объехать этот отрезок на улице Лермонтова можно двумя способами:

  • ул. Апанасенко — ул. Комсомольская — ул. Плеханова;
  • ул. Лермонтова — ул. Колхозная — ул. Горького.

Конкретное место указано на карте ниже — речь идёт об участке в районе улиц Апанасенко и Плеханова.

Фото: администрация Белгорода
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#Артем Черненко#Город#Белгород#Ограничение движения#Перекрытие дороги
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