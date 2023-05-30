На улице Белгорода ограничат движение на три недели

Posted Сегодня, 17:42
Published Сегодня, 17:42
Modified Сегодня, 17:45
Updated Сегодня, 17:45
Ровно на три недели одну из улиц Харьковской горы в Белгороде частично перекроют. Так, на небольшом участке на улице Лермонтова ограничат движение транспорта из-за прокладки наружных сетей водоотведения многоквартирного дома.
Ограничения будут действовать с 9:00 6 июня по 20:00 27 июня. Объехать этот отрезок на улице Лермонтова можно двумя способами:
Конкретное место указано на карте ниже — речь идёт об участке в районе улиц Апанасенко и Плеханова.