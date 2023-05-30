Модульбанк готов помогать клиентам с удаленной разблокировкой расчетных счетов

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Риск блокировки счетов существует у тех бизнесменов, которые регулярно получают или отправляют переводы физическим или юридическим лицам. Как сообщает newsnn.ru, рекомендации по проверке клиентов дает Центральный банк РФ. Так, блокировку могут вызвать частое снятие денежных средств с расчетного счета, большие денежные поступления от третьих лиц, переводы на счета физлиц и их дальнейшее обналичивание. Если в работе компании наблюдается что-то из этого перечня, ее счет может быть заблокирован без какого-либо предварительного оповещения.
Случается и так, что расчетные счета блокируют у законопослушных бизнесменов. Например, руководителю одной из компаний пришлось принимать меры по разморозке счета по причине того, что в своевременно отправленной им декларации номер КПП был указан с ошибкой. Ошибки ИФНС могут быть вызваны и тем, что владельцу бизнеса вменяется уплата какого-то дополнительного налога.
Некоторые банки помогают решить проблему блокировки расчетных счетов. Например, такую поддержку оказывает Модульбанк, консультируя предпринимателей, которые пострадали от несправедливой блокировки расчетных счетов в любом отечественном банке. Эксперты выясняют, почему произошла блокировка, и составляют план действий для быстрого решения такой проблемы.
Согласно заявлению председателя правления Модульбанка Павла Семенова, Центробанк регулярно обновляет механизмы оценки рисков, которые помогают предотвращать сомнительные операции. Однако зачастую от блокировки по закону № 115-ФЗ страдают честные предприниматели. Внушительный поток клиентов, недочеты в работе комплаенс-систем, нехватка ресурсов на ручной разбор блокировок счета приводят к тому, что честным владельцам бизнеса рекомендуют просто закрыть заблокированный счет. Поэтому спрос на услуги по снятию блокировок сейчас набирает обороты. Представитель Модульбанка отметил, что за последние годы компания создала целую комплаенс-платформу.
Благодаря современным сервисам снятие блокировки с расчетного счета происходит оперативно. Во многих случаях для этого достаточно одной беседы с экспертом. Помимо этого, эксперты оказывают поддержку по переводу компаний из красной зоны «банковского светофора», в которой запрещено большинство транзакций, в зеленую зону.
Некоторые компании даже гарантируют, что при соблюдении их рекомендаций повторной блокировки счета не случится. Помимо этого, если предприниматель будет работать, применяя специальные банковские сервисы, он сможет предусмотреть все риски работы с контрагентом, заранее узнавать, что налоговая опубликовала сведения о приостановке или новых регистрационных действиях. Автоматическая оценка рисков блокировки счета становится возможной благодаря использованию определенного набора алгоритмов. Он учитывает более 300 показателей, ориентируется в типах и паттернах транзакций, отчасти понимает контекст, в котором работает предприниматель.