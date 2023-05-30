Модульбанк готов помогать клиентам с удаленной разблокировкой расчетных счетов

Риск блокировки счетов существует у тех бизнесменов, которые регулярно получают или отправляют переводы физическим или юридическим лицам. Как сообщает newsnn.ru, рекомендации по проверке клиентов дает Центральный банк РФ. Так, блокировку могут вызвать частое снятие денежных средств с расчетного счета, большие денежные поступления от третьих лиц, переводы на счета физлиц и их дальнейшее обналичивание. Если в работе компании наблюдается что-то из этого перечня, ее счет может быть заблокирован без какого-либо предварительного оповещения.