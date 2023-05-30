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Маковский провёл заседание Штаба по восстановлению электроснабжения в Шебекино

30 мая 2023, 10:32
Фото: Пресс-служба филиала ПАО«Россети Центр» - «Белгородэнерго»
29 мая Шебекинский городской округ подвергся масштабному огневому воздействию, направленному на обесточение одного из крупных энергоузлов «Белгородэнерго», в результате которого часть приграничных населенных пунктов осталась без электричества.

Генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский на месте контролирует аварийно-восстановительные работы и обеспеченность ресурсами.

Работы по восстановлению электроснабжения начались незамедлительно. Уже к вечеру 29 мая электроэнергия была подана большей части населенных пунктов округа. Для подключения социально значимых объектов и части жилых домов энергетики задействовали 26 резервных источников электроснабжения. Работы велись всю ночь. В 08:30 30 мая по резервным схемам все жители были запитаны.

Фото: Пресс-служба филиала ПАО«Россети Центр» - «Белгородэнерго»

В настоящее время работы продолжаются. В ликвидации последствий огневых воздействий принимают участие 17 бригад в составе 94 человек и 30 единиц спецтехники. В резерве находятся ещё 18 РИСЭ.

«Сложная и опасная ситуация в Белгородской области находится на круглосуточном контроле. Энергетики «Россети Центр» сосредоточили здесь все необходимые ресурсы, чтобы максимально быстро вернуть свет и тепло в дома жителей региона. Приехал лично возглавить ход проведения аварийно-восстановительных работ. Хочу поддержать энергетиков, которые с риском для жизни выполняют свой профессиональный долг по восстановлению электроснабжения в районах и муниципальных образованиях региона. Огромная благодарность им за труд», – отметил Игорь Маковский.

#Белгородэнерго#Россети#Общество#Белгородская область#Алина Харина
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