Маковский провёл заседание Штаба по восстановлению электроснабжения в Шебекино

«Сложная и опасная ситуация в Белгородской области находится на круглосуточном контроле. Энергетики «Россети Центр» сосредоточили здесь все необходимые ресурсы, чтобы максимально быстро вернуть свет и тепло в дома жителей региона. Приехал лично возглавить ход проведения аварийно-восстановительных работ. Хочу поддержать энергетиков, которые с риском для жизни выполняют свой профессиональный долг по восстановлению электроснабжения в районах и муниципальных образованиях региона. Огромная благодарность им за труд», – отметил Игорь Маковский.