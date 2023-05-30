КАМАЗу удалось достичь 70% локализации грузовиков поколения К5

Posted Сегодня, 16:59
Published Сегодня, 16:59
Modified Сегодня, 16:59
Updated Сегодня, 16:59
На данный момент уровень импортозамещения при выпуске грузовиков поколения К5 составил 70%, что превышает показатель мировой практики грузового автомобилестроения (60%). В научно-техническом центре КАМАЗа заявили, что выпуск отдельных сложных компонентов, приобретаемых за границей, пока не налажен, поэтому предприятию приходится организовывать импорт из дружественных стран. Данное обстоятельство можно объяснить длительностью периода наработки компетенций, которые нужны для выпуска качественной продукции. Об этом информирует inkazan.ru.
Сейчас КАМАЗ продолжает активное движение в направлении стопроцентной локализации производства и занят поиском поставщиков, которые могли бы предложить замену продукции, ввозимой из недружественных стран.
Пакет компонентов, созданных компанией для поколения грузовиков К5, включает подвеску кабины, сиденья, климатическую установку, стеклоочистители, люки, воздухозаборники, петли, стеклоподъемники, замки дверей, а также кронштейны рулевой колонки и прочие запчасти. Кроме этого, локализуются и детали двигателя.
Если сравнивать с предыдущей версией, которую выпускали с компонентами из недружественных стран, новая модель грузовика отличается рядом улучшений. Пробег между техобслуживанием автомобиля увеличился со 120 до 150 тысяч км, а удельный расход топлива и уровень шума в кабине уменьшились. Модификации также подверглась приборная панель, изменился размер экрана.