КАМАЗу удалось достичь 70% локализации грузовиков поколения К5

На данный момент уровень импортозамещения при выпуске грузовиков поколения К5 составил 70%, что превышает показатель мировой практики грузового автомобилестроения (60%). В научно-техническом центре КАМАЗа заявили, что выпуск отдельных сложных компонентов, приобретаемых за границей, пока не налажен, поэтому предприятию приходится организовывать импорт из дружественных стран. Данное обстоятельство можно объяснить длительностью периода наработки компетенций, которые нужны для выпуска качественной продукции. Об этом информирует inkazan.ru.