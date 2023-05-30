Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:59

Published Сегодня, 16:59

Modified Сегодня, 16:59

Updated Сегодня, 16:59

Изображение материала

КАМАЗу удалось достичь 70% локализации грузовиков поколения К5

30 мая 2023, 16:59
Фото: пресс-служба ПАО "КАМАЗ"
ПАО «КАМАЗ» продолжает курс на отказ от импорта, наращивая объемы локализации выпуска грузовиков на устойчивой к санкциям базе. Изначально производитель не сообщал о планах перехода на полную локализацию, но сегодня уже более двух тысяч комплектующих стали российскими.

На данный момент уровень импортозамещения при выпуске грузовиков поколения К5 составил 70%, что превышает показатель мировой практики грузового автомобилестроения (60%). В научно-техническом центре КАМАЗа заявили, что выпуск отдельных сложных компонентов, приобретаемых за границей, пока не налажен, поэтому предприятию приходится организовывать импорт из дружественных стран. Данное обстоятельство можно объяснить длительностью периода наработки компетенций, которые нужны для выпуска качественной продукции. Об этом информирует inkazan.ru.

Сейчас КАМАЗ продолжает активное движение в направлении стопроцентной локализации производства и занят поиском поставщиков, которые могли бы предложить замену продукции, ввозимой из недружественных стран.

Пакет компонентов, созданных компанией для поколения грузовиков К5, включает подвеску кабины, сиденья, климатическую установку, стеклоочистители, люки, воздухозаборники, петли, стеклоподъемники, замки дверей, а также кронштейны рулевой колонки и прочие запчасти. Кроме этого, локализуются и детали двигателя.

Если сравнивать с предыдущей версией, которую выпускали с компонентами из недружественных стран, новая модель грузовика отличается рядом улучшений. Пробег между техобслуживанием автомобиля увеличился со 120 до 150 тысяч км, а удельный расход топлива и уровень шума в кабине уменьшились. Модификации также подверглась приборная панель, изменился размер экрана.

Подпишитесь
Белгородцы погибли в ПВР во время обстрела
Сегодня, 15:23
В Шебекинском округе за день насчитали 155 прилётов
Сегодня, 11:30
Что известно о трагедии в ПВР Белгородской области
Сегодня, 16:25
Получившая четыре года условно по делу Фуглаева рассказала о новом месте работе
Сегодня, 15:39
Вячеслав Гладков отменил прямую линию после трагедии в ПВР
Сегодня, 15:45
Белгородэнерго напоминает водителям об опасности работы в охранной зоне ЛЭП
Сегодня, 09:35