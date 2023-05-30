Как проверить запрет на выезд из России жителю Белгородской области

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
При ограничении выезда за границу даже при наличии оплаченных билетов должника не выпустят из России. По итогам деньги за поездку могут пропасть, а долг никуда не денется.
По данным портала «Госуслуги», временное ограничение на выезд накладывается в нескольких случаях. К примеру, если есть задолженность по налогам, штрафам ГИБДД или коммунальным услугам и сумма превышает 30 тысяч рублей. Также ограничение может быть наложено, если задолженность по этим требованиям больше 10 тысяч рублей, но прошло два месяца со дня окончания срока добровольного погашения, а оплата так и не поступила.
Не выпустят за границу, если есть задолженность по алиментам, возмещении вреда здоровью, в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба или морального вреда (если сумма превышает 10 тысяч рублей).
Также временное ограничение может наступить, если в исполнительном документе есть требования неимущественного характера. Например, требование восстановить на работу незаконно уволенного сотрудника, выселить должника или вселить взыскателя, снос здания, передача ребёнка.
Если нет неоплаченных долгов или исполнительного производства, ограничения на выезд за границу не будет. Чтобы убедиться окончательно, что никаких сюрпризов не будет, можно воспользоваться несколькими способами:
Если ограничение наложил пристав, он и должен его снимать. Ограничение снимают в таких случаях:
Чтобы снять ограничение права на выезд, нужно добиться соблюдения любого из условий. Если долг обоснованный, нужно его погасить.
Как только долгов не будет, пристав вынесет постановление об отмене ограничения права на выезд. В погранслужбу документы попадут не позднее следующего рабочего дня после вынесения постановления приставом.