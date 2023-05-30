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Как проверить запрет на выезд из России жителю Белгородской области

30 мая 2023, 13:52
Фото: 1MI
В преддверии летних отпусков желание столкнуться с запретом на выезд за границу мало кого привлекает. Когда появляется запрет, как его снять и проверить перед поездкой — в материале Бел.Ру.

При ограничении выезда за границу даже при наличии оплаченных билетов должника не выпустят из России. По итогам деньги за поездку могут пропасть, а долг никуда не денется.

Когда запрещают выезд за границу

По данным портала «Госуслуги», временное ограничение на выезд накладывается в нескольких случаях. К примеру, если есть задолженность по налогам, штрафам ГИБДД или коммунальным услугам и сумма превышает 30 тысяч рублей. Также ограничение может быть наложено, если задолженность по этим требованиям больше 10 тысяч рублей, но прошло два месяца со дня окончания срока добровольного погашения, а оплата так и не поступила.

Не выпустят за границу, если есть задолженность по алиментам, возмещении вреда здоровью, в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба или морального вреда (если сумма превышает 10 тысяч рублей).

Также временное ограничение может наступить, если в исполнительном документе есть требования неимущественного характера. Например, требование восстановить на работу незаконно уволенного сотрудника, выселить должника или вселить взыскателя, снос здания, передача ребёнка.

Как узнать об ограничении выезда

Если нет неоплаченных долгов или исполнительного производства, ограничения на выезд за границу не будет. Чтобы убедиться окончательно, что никаких сюрпризов не будет, можно воспользоваться несколькими способами:

  • проверить задолженность на портале «Госуслуг»;
  • сделать запрос в Банк данных исполнительных производств. Информация об исполнительных производствах и суммах долга есть на сайте судебных приставов;
  • следить за почтой - когда пристав выносит постановление об ограничении права на выезд, он отправляет копию должнику. Документы придут на адрес регистрации или фактического проживания;
  • обратиться в подразделение ФССП по месту жительства. Там проверят, есть ли претензии по поводу долгов и принято ли постановление об ограничении права на выезд.

Что делать, если право на выезд ограничено

Если ограничение наложил пристав, он и должен его снимать. Ограничение снимают в таких случаях:

  • должник исполнил требование исполнительного документа;
  • исполнительный документ вернули взыскателю;
  • исполнительный документ отменили или признали недействительным;
  • должник и взыскатель заключили мировое соглашение;
  • взыскателем была организация, но её исключили из ЕГРЮЛ.

Чтобы снять ограничение права на выезд, нужно добиться соблюдения любого из условий. Если долг обоснованный, нужно его погасить.

Как снимают ограничение права на выезд

Как только долгов не будет, пристав вынесет постановление об отмене ограничения права на выезд. В погранслужбу документы попадут не позднее следующего рабочего дня после вынесения постановления приставом.

Белгородские приставы перекроют должникам-алиментщикам выезд за границу
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#Кристина Семенчук#Выезд за границу#Долги#Приставы#Штраф#Запрет на выезд#Общество#Белгородская область
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