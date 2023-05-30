Как проверить запрет на выезд из России жителю Белгородской области

По данным портала «Госуслуги», временное ограничение на выезд накладывается в нескольких случаях. К примеру, если есть задолженность по налогам, штрафам ГИБДД или коммунальным услугам и сумма превышает 30 тысяч рублей. Также ограничение может быть наложено, если задолженность по этим требованиям больше 10 тысяч рублей, но прошло два месяца со дня окончания срока добровольного погашения, а оплата так и не поступила.