Как прошла «Ночь музеев» в Белгороде

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
В оживлённой галерее представлены выставки «Отечественное искусство XX века» и «Античный мир с Востока на Запад». Однако особое внимание привлекла арт-лотерея. В большей степени оглашения победного номера ждали дети. Для более увлечённых искусством посетителей была возможность пройти квест. Заполнив все графы в анкете, можно рассчитывать на гарантированный памятный приз.
Всевозможные мастер-классы позволили творчески реализовать собственные идеи. Попробовать себя в роли художника решились немногие. Зато пластичный материал оказался интересен.
«Глина является отличным материалом для того, чтобы воссоздать наяву задумку. Мы не ограничивали ребят в выборе изделия, поэтому получился самый разнообразный набор поделок. Необычным способом декорирования стало украшение предметов глазами», — рассказывает руководитель мастер-класса Татьяна Колодяжная.
На третьем этаже артисты всех возрастов давали концерт. Выступления юных инструменталистов казались очень волнительными из-за переживаний родителей и преподавателей.
В этом месте благодаря особой тематике и выборе экспозиций удалось создать максимально сплочённую атмосферу участников квеста. Все семьи поддерживали своих детей в заполнении ретро-табелей, как будто и сами пытались получить высший балл.
«Так как 2023 год стал годом наставника и педагога, решили устроить музейную школу. В отделе природоведения можно познакомиться с красотами нашего края. Музей краеведческий, поэтому посетитель совершает путешествие во времени. Есть точка основ первобытного труда с инсталляцией стоянки древнего человека. Дальше 17-й век, где рассказываем о том, чему учили будущих стрельцов и пушкарей. Класс 20-го века с гимназическим практикумом и пионерией.
Оценки - по системе 20-х годов прошлого века (очень хорошо, хорошо, удовлетворительно и неудовлетворительно). Задания подстроены под разный возраст, чтобы каждый смог справиться и забрать приз», — объяснила Татьяна Сафонова, заведующая научно-просветительским отделом.
Для создания достоверной и живой обстановки все площадки оснастили музейными экспонатами.
У диорамы слышны звуковые эффекты взрывов и гула. Они дополняют военную картину, которую сложно рассмотреть из-за большого наплыва людей. Несколько посетителей отметили, что всё ощущается жутким в сегодняшнее время.
Многие из участников были так довольны подарками в других музеях, что решили заполучить их и здесь. Квест на основе экспозиции требовал особой внимательности и сообразительности. Как отметила одна из организаторов, ответы иногда скрываются прямо в вопросе. Подобные тесты важны для школьников, потому что хорошо тренируют их к важным экзаменам. При этом знакомство с историей проходит в более увлекательной форме, чем экскурсии.