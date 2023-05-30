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Как прошла «Ночь музеев» в Белгороде

30 мая 2023, 06:33
Фото: Кирилл Филалеев / Bel.ru
Ночь музеев в Белгороде
На прошлых выходных посетители смогли провести день в культурно-исторической атмосфере и поучаствовать в тематических квестах.

Белгородский художественный музей

В оживлённой галерее представлены выставки «Отечественное искусство XX века» и «Античный мир с Востока на Запад». Однако особое внимание привлекла арт-лотерея. В большей степени оглашения победного номера ждали дети. Для более увлечённых искусством посетителей была возможность пройти квест. Заполнив все графы в анкете, можно рассчитывать на гарантированный памятный приз.

Всевозможные мастер-классы позволили творчески реализовать собственные идеи. Попробовать себя в роли художника решились немногие. Зато пластичный материал оказался интересен.

«Глина является отличным материалом для того, чтобы воссоздать наяву задумку. Мы не ограничивали ребят в выборе изделия, поэтому получился самый разнообразный набор поделок. Необычным способом декорирования стало украшение предметов глазами», — рассказывает руководитель мастер-класса Татьяна Колодяжная.

На третьем этаже артисты всех возрастов давали концерт. Выступления юных инструменталистов казались очень волнительными из-за переживаний родителей и преподавателей.

Белгородский историко-краеведческий музей

В этом месте благодаря особой тематике и выборе экспозиций удалось создать максимально сплочённую атмосферу участников квеста. Все семьи поддерживали своих детей в заполнении ретро-табелей, как будто и сами пытались получить высший балл.

«Так как 2023 год стал годом наставника и педагога, решили устроить музейную школу. В отделе природоведения можно познакомиться с красотами нашего края. Музей краеведческий, поэтому посетитель совершает путешествие во времени. Есть точка основ первобытного труда с инсталляцией стоянки древнего человека. Дальше 17-й век, где рассказываем о том, чему учили будущих стрельцов и пушкарей. Класс 20-го века с гимназическим практикумом и пионерией.

Оценки - по системе 20-х годов прошлого века (очень хорошо, хорошо, удовлетворительно и неудовлетворительно). Задания подстроены под разный возраст, чтобы каждый смог справиться и забрать приз», — объяснила Татьяна Сафонова, заведующая научно-просветительским отделом.

Для создания достоверной и живой обстановки все площадки оснастили музейными экспонатами.

Музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление»

У диорамы слышны звуковые эффекты взрывов и гула. Они дополняют военную картину, которую сложно рассмотреть из-за большого наплыва людей. Несколько посетителей отметили, что всё ощущается жутким в сегодняшнее время.

Многие из участников были так довольны подарками в других музеях, что решили заполучить их и здесь. Квест на основе экспозиции требовал особой внимательности и сообразительности. Как отметила одна из организаторов, ответы иногда скрываются прямо в вопросе. Подобные тесты важны для школьников, потому что хорошо тренируют их к важным экзаменам. При этом знакомство с историей проходит в более увлекательной форме, чем экскурсии.

Ночь музеев в БелгородеНочь музеев в Белгороде
Ночь музеев в БелгородеНочь музеев в Белгороде
Ночь музеев в БелгородеНочь музеев в Белгороде
Ночь музеев в БелгородеНочь музеев в Белгороде
Ночь музеев в БелгородеНочь музеев в Белгороде
Ночь музеев в БелгородеНочь музеев в Белгороде
Ночь музеев в БелгородеНочь музеев в Белгороде
Ночь музеев в БелгородеНочь музеев в Белгороде
Ночь музеев в БелгородеНочь музеев в Белгороде
Ночь музеев в БелгородеНочь музеев в Белгороде
Ночь музеев в БелгородеНочь музеев в Белгороде
Ночь музеев в БелгородеНочь музеев в Белгороде
Ночь музеев в БелгородеНочь музеев в Белгороде
Ночь музеев в БелгородеНочь музеев в Белгороде
Ночь музеев в БелгородеНочь музеев в Белгороде
Ночь музеев в БелгородеНочь музеев в Белгороде
Ночь музеев в БелгородеНочь музеев в Белгороде
Ночь музеев в БелгородеНочь музеев в Белгороде
Ночь музеев в БелгородеНочь музеев в Белгороде
Ночь музеев в БелгородеНочь музеев в Белгороде
Ночь музеев в Белгороде
Фото: Кирилл Филалеев / Bel.ru
#Кирилл Филалеев#Ночь музеев#Диорама#Художественный музей#Краеведческий музей#Общество#Белгород
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