Как прошла «Ночь музеев» в Белгороде

Многие из участников были так довольны подарками в других музеях, что решили заполучить их и здесь. Квест на основе экспозиции требовал особой внимательности и сообразительности. Как отметила одна из организаторов, ответы иногда скрываются прямо в вопросе. Подобные тесты важны для школьников, потому что хорошо тренируют их к важным экзаменам. При этом знакомство с историей проходит в более увлекательной форме, чем экскурсии.