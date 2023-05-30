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Гладков рассказал о состоянии пострадавших белгородцев во время атаки ВСУ 29 мая

30 мая 2023, 07:27
Фото: Bel.ru
Пострадавшие находятся в лечебных учреждениях, им оказывается квалифицированная помощь. Об этом заявил губернатор Белгородской области в соцсетях.
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Обстрел

На сегодняшний день один человек, сотрудник промышленного предприятия, находится в реанимации, под аппаратом ИВЛ. Состояние тяжёлое. Он получил ожоги верхних дыхательных путей.

Все необходимые лекарства у нас есть, квалифицированный персонал есть. Если будет необходимость, будем транспортировать дальше в Москву.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области.

Ранее врач областной клинической больницы рассказал журналистам, в каком состоянии находятся пострадавшие шебекинцы и какая помощь им оказана.

Напомним, 29 мая Шебекинский горокруг подвергся массированной атаке со стороны ВСУ. В результате попадания снаряда загорелся корпус с лакокрасочными материалами. Пострадало четыре человека — сотрудники предприятия.

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#Таисия Некрасова#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Шебекино#Вячеслав Гладков#Приграничье#Пострадавшие
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