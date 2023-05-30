Гладков рассказал о состоянии пострадавших белгородцев во время атаки ВСУ 29 мая

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
На сегодняшний день один человек, сотрудник промышленного предприятия, находится в реанимации, под аппаратом ИВЛ. Состояние тяжёлое. Он получил ожоги верхних дыхательных путей.
Все необходимые лекарства у нас есть, квалифицированный персонал есть. Если будет необходимость, будем транспортировать дальше в Москву.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области.
Ранее врач областной клинической больницы рассказал журналистам, в каком состоянии находятся пострадавшие шебекинцы и какая помощь им оказана.
Напомним, 29 мая Шебекинский горокруг подвергся массированной атаке со стороны ВСУ. В результате попадания снаряда загорелся корпус с лакокрасочными материалами. Пострадало четыре человека — сотрудники предприятия.