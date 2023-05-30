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Фейк: отдел соцзащиты губернатора предлагает белгородцам получить пайки

30 мая 2023, 10:01
Фото: 1MI
Сгенерировано нейросетью Midjourney
Жителям Белгородской область вновь поступают звонки с неизвестных номеров: на этот раз представляются «отделом социальной защиты губернатора» и предлагают получить паёк. Это очередной фейк.
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Фейк

Звонят, как это принято у анонимов, через социальные сети — например, Viber. Об этом Бел.Ру сообщила местная жительница.

Сейчас позвонили на «Вайбер» якобы из отдела социальной защиты губернатора. Предлагали получить паёк, так как «всем сейчас трудно, особенно жителям приграничных территорий». Пытались выяснить, кому из моих родственников такая помощь необходима. Не знаю, в чём развод, но уверена, что это были мошенники.

Это очередной фейк. Министерство социального развития и тем более «отдел социальной защиты губернатора» такими обзвонами не занимаются.

Забрать некие пайки белгородцам предлагают уже не в первый раз. Ранее людям звонили из фейковой мэрии и предлагали забрать гуманитарную помощь. Вероятно, таким образом злоумышленники пытаются посеять панику или собрать данные. Реагировать на подобные попытки не нужно.

Мэрия предлагает белгородцам забрать гуманитарную помощь: это фейк
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