Фейк: отдел соцзащиты губернатора предлагает белгородцам получить пайки

Забрать некие пайки белгородцам предлагают уже не в первый раз. Ранее людям звонили из фейковой мэрии и предлагали забрать гуманитарную помощь. Вероятно, таким образом злоумышленники пытаются посеять панику или собрать данные. Реагировать на подобные попытки не нужно.