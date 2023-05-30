«Дайте деньги, мы сами всё купим»: что сказали белгородцы после обстрела ПВР

Тревожит шебекинцев, лишившихся своих домов, сейчас больше всего жилищных вопрос — это и про безопасность в том числе. Вячеслав Гладков поделился, что люди просили просто дать им деньги, чтобы они уже самостоятельно приобрели себе новые жилища.