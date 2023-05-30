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«Дайте деньги, мы сами всё купим»: что сказали белгородцы после обстрела ПВР

30 мая 2023, 20:41
Фото: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова

Белгородцы попросили деньги на жильё у властей после обстрела ПВР

Жители Середы Шебекинского округа больше года стали постояльцами пункта временного размещения без возможности вернуться домой. О том, как будут решать ситуацию, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Вечером 30 мая под жёсткий обстрел ВСУ попал санаторий, который стал пунктом временного размещения для жителей села Середа Шебекинского округа. В Середе же больше года действует режим ЧС.

Шебекинцев оперативно вывезли из ПВР после обстрела. Всем, кому понадобилась медицинская помощь, её оказали. Не обошлось без жертв — на месте погиб охранник санатория Виталий Алексеевич.

Тревожит шебекинцев, лишившихся своих домов, сейчас больше всего жилищных вопрос — это и про безопасность в том числе. Вячеслав Гладков поделился, что люди просили просто дать им деньги, чтобы они уже самостоятельно приобрели себе новые жилища.

Так сделать, конечно, нельзя. Есть закон, есть бюджетные деньги, мы обязаны провести все процедуры. Как бы нам ни хотелось быстрее и искренне помочь людям, мы все процедуры должны соблюсти.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

31 мая, в среду, с жителями Середы дополнительно встретится министр строительства Оксана Козлитина. Глава региона тоже постарается присоединиться к встрече.

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#Артем Черненко#Спецоперация#Пункт ПВР#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Середа
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