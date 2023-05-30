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Что известно о трагедии в ПВР Белгородской области

30 мая 2023, 16:25
Фото: Bel.ru
В Telegram-канале «112» озвучили предварительные данные по пострадавшим и жертвам 30 мая. Официальных данных в настоящий момент нет.

Вечером 30 мая один из пунктов временного размещения в Белгородской области попал под обстрел ВСУ. После ЧП губернатор записал белгородцам разговорное видео, сообщив, что есть жертвы и раненые.

Тем временем в Сети начали появляться первые данные. Так, в Telegram-канале «112» утверждают, что в ПВР есть один погибший и двое пострадавших. А экстренные службы работают на месте. Поделились в «112» и фотографиями — предварительно, с места событий.

Губернатор же говорил о жертвах в множественном числе. Но официальной информации по количеству пострадавших пока нет. Подробности Вячеслав Гладков пообещал раскрыть позднее — он выехал на место.

Фото: Telegram-канал "112"
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