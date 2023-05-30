БФТ-Холдинг помог МФЦ Липецкой области повысить скорость оказания госуслуг

Заказчику необходимо было ускорить информационный обмен между МФЦ и перечисленными органами власти, чтобы упростить процедуру и сократить срок предоставления результатов при оказании соответствующих государственных и муниципальных услуг. До этого передача данных о поступающих от заявителей обращениях между МФЦ и этими ведомствами производилась в бумажном виде. Предполагалось провести интеграцию с различными видами сведений по услугам ведомств в СМЭВ 3.