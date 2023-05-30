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Белгородский водоканал наказали за ситуацию с очистными в Таврово

30 мая 2023, 09:59
Фото: 1MI
Прокуратура провела проверку по факту массовых жалоб от белгородцев на строительство очистных сооружений в Таврово-6. В итоге правоохранители нашли нарушения, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

ГУП «Белоблводоканал» наказали за ситуацию с очистными сооружениями в Таврово-6. Прокуратура провела проверку и обнаружила нарушения. Ранее в Сети белгородцы массово жаловались на строительство и чиновников.

Во время проверки правоохранители установили факт осуществления работ за пределами предоставленного земельного участка со стороны подрядной организации. За это наказали водоканал.

«В этой связи генеральному директору ГУП „Белоблводоканал“ внесено представление. Кроме того, в отношении виновного лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка). Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении», — уточнили в надзорном ведомстве.

Пока областное правительство прорабатывает возможность переноса строительства объекта либо его усовершенствования с учётом пожеланий от местных жителей. Ситуацию контролирует областная прокуратура.

Напомним, из-за строительства очистных белгородцы из Таврово-6 грозились дойти до президента.

Белгородцы грозят дойти до президента из-за строительства очистных рядом с домами
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгородский район#Строительство#Белгородская прокуратура#Жалобы#Очистные сооружения
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