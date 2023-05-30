Белгородец сообщил о нападении пьяного полицейского: в УМВД проводят проверку

Затем, как утверждает Смирнов, он на такси отправился в полицейский участок Ракитного, чтобы там написать заявление на группу якобы напавших на него людей. Встретившие его там сотрудники, как утверждает пострадавший, попросили выключить видеосъёмку, оставить телефон и, что важнее всего, не писать заявление, так как тот « является сотрудником полиции и работает в дежурной части», «он проспится и свяжется». Сопротивляться полицейским Смирнов, по его словам, не стал, так как чувствовал себя плохо.