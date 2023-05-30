Белгородец сообщил о нападении пьяного полицейского: в УМВД проводят проверку

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Как утверждает Ярослав Смирнов, вечером 15 апреля он со своим приятелем Игорем Балаком и супругой Яной Чижовой находился в Ракитном. Там они «мирно общались, не нарушая покоя жильцов дома».
Затем Балак попросил Смирнова позвонить со своего телефона. Общались люди на громкой связи: завязался конфликт, после которого человек на том конце провода якобы нецензурно выражался и обещал «приехать и со всеми разобраться».
После этого, через десять минут, появился мужчина с гвоздодёром в руке и некто Никита. Как описывает Смирнов, мужчины показались ему пьяными, поэтому он спрятался. Но на него всё равно напали.
После нескольких сильных ударов гвоздодёром по голове и спине я упал на бок и закрыл голову руками. Но мужчины продолжали меня избивать с криками и намерением меня убить. Через какое-то время подбежала Чижова, пытаясь помешать бить меня. Но он ударил Чижову и оттолкнул её так, что она упала, угрожал и её убить. И дальше продолжил меня избивать.
заявление Ярослава Смирнова в прокуратуру Белгородской области
Прекратить избиение, по рассказу Смирнова, помогли выбежавшие на улицу местные жители. Они вызвали медиков, которые доставили пострадавшего в больницу. Там ему зашили рану на голове и провели обследование. На выходе Смирнова встретили сотрудники полиции, которые провели опрос и дали направление на судмедэкспертизу.
Затем, как утверждает Смирнов, он на такси отправился в полицейский участок Ракитного, чтобы там написать заявление на группу якобы напавших на него людей. Встретившие его там сотрудники, как утверждает пострадавший, попросили выключить видеосъёмку, оставить телефон и, что важнее всего, не писать заявление, так как тот « является сотрудником полиции и работает в дежурной части», «он проспится и свяжется». Сопротивляться полицейским Смирнов, по его словам, не стал, так как чувствовал себя плохо.
16 апреля состоялся телефонный разговор с моим знакомым, который является другом избивавшего. Мне было сказано, что если я напишу заявление на него, то его всё равно «отмажут», а мне "не поздоровится». После этого разговора я побоялся повторно идти в полицейский участок посёлка Ракитное, так как боюсь за свою жизнь и жизнь своих близких.
заявление Смирнова
За помощью мужчина обратился к губернатору Вячеславу Гладкову. В комментариях на странице главы региона Смирнов описал случившееся и попросил взять проблему на личный контроль.
Также придать огласку мужчина попросил блогера и журналиста Владимира Бабина. Последний и опубликовал целиком заявление Смирнова, а также поделился своими размышлениями на эту тему.
Редакция Бел.Ру обратилась с официальными запросами в УМВД по региону и СУ СКР. В полиции 17 мая нам сообщили, что в ОМВД по Ракитянскому району действительно было зафиксировано обращение гражданина с просьбой провести проверку «по факту нанесения телесных повреждений».
По результатам проведённой проверки 28.04.2023 года отделением дознания ОМВД России по Ракитянскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время по уголовному делу проводится дознание.
пресс-служба УМВД по Белгородской области
Что касается Следственного комитета, то им также поступало обращение по поводу инцидента в Ракитном.
В ходе рассмотрения обращения установлено, что заявитель в своём заявлении не отражал, находился ли второй участник конфликта в момент причинения ему телесных повреждений в форменном обмундировании сотрудника полиции. Также в поступившем обращении отсутствовали какие-либо достоверные сведения о том, что один из участников произошедшего является сотрудником полиции.
СУ СКР по Белгородской области
После этого обращение было направлено в ОМВД России по Белгородской области «для проведения проверки».
На данный момент Бел.Ру ждёт ответа от прокуратуры. Редакция продолжит следить за ходом дела.