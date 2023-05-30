Белгородец избил фельдшера за отказ помогать его умершему отцу

11 февраля в Прохоровке сотрудники скорой помощи прибыли на вызов в квартиру подсудимого. Медики констатировали смерть его отца. Несмотря на это, мужчина требовал, чтобы его умершему родственнику оказали медпомощь. В ответ подсудимый напал на фельдшера.