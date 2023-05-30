Белгородец избил фельдшера за отказ помогать его умершему отцу

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
В Прохоровском районе 33-летний ранее судимый местный житель избил фельдшера скорой помощи. Мужчину признали виновным в избиении, причинившем физическую боль, но не повлёкшем последствий.
11 февраля в Прохоровке сотрудники скорой помощи прибыли на вызов в квартиру подсудимого. Медики констатировали смерть его отца. Несмотря на это, мужчина требовал, чтобы его умершему родственнику оказали медпомощь. В ответ подсудимый напал на фельдшера.
По указанному уголовному делу прошёл суд. Белгородцу назначили наказание в виде трёх месяцев ограничения свободы, определив окончательное наказание в виде ограничения свободы на год. Вступил ли приговор в законную силу, в надзорном ведомстве не уточнили.