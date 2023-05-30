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Белгородец избил фельдшера за отказ помогать его умершему отцу

30 мая 2023, 09:57
Фото: 1MI
Медики констатировали смерть отца подсудимого. Последний в ответ напал на одну из них. Подробности сообщили в региональной прокуратуре.

В Прохоровском районе 33-летний ранее судимый местный житель избил фельдшера скорой помощи. Мужчину признали виновным в избиении, причинившем физическую боль, но не повлёкшем последствий.

11 февраля в Прохоровке сотрудники скорой помощи прибыли на вызов в квартиру подсудимого. Медики констатировали смерть его отца. Несмотря на это, мужчина требовал, чтобы его умершему родственнику оказали медпомощь. В ответ подсудимый напал на фельдшера.

По указанному уголовному делу прошёл суд. Белгородцу назначили наказание в виде трёх месяцев ограничения свободы, определив окончательное наказание в виде ограничения свободы на год. Вступил ли приговор в законную силу, в надзорном ведомстве не уточнили.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Прохоровка#Происшествия#Уголовное дело#Белгородская прокуратура#Избиение#Фельдшер
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