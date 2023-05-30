Белгородэнерго напоминает водителям об опасности работы в охранной зоне ЛЭП

«Важно, чтобы руководители предприятий сельскохозяйственной отрасли уделяли внимание и проводили дополнительные инструктажи по технике безопасности с персоналом, работающим в полях, недалеко от ЛЭП. Необходимо беречь не только чужую собственность, но и себя, свою жизнь. Помните — работать в зоне ЛЭП очень опасно! Электричество не прощает ошибок», — подчеркнул заместитель генерального директора — директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.