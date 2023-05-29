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Published Сегодня, 15:11

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Updated Сегодня, 15:20

За кулисами военной службы: военные о жизни в тылу и на передовой

29 мая 2023, 15:11
Корреспондент Pravda.Ru Дарья Асламова посетила передовые позиции российской армии под Авдеевкой и провела интервью с бойцами из Донецкой Народной Республики (ДНР).

Бойцы представляют различные профессии в гражданской жизни, такие как водитель, шахтёр и железнодорожник. Военные из ДНР выразили огорчение тем, что не все люди осознают сложность ситуации в зоне СВО и во всей «большой» России. Они подчеркнули важность осознания каждым гражданином необходимости защищать Родину.

Бойцы выразили недоумение по поводу того, почему люди в тылу наслаждаются спокойной жизнью и проводят время в ресторанах, в то время как они сами находятся в зоне боевых действий. Они выразили мнение, что было бы справедливо поменяться местами с этими людьми, чтобы они поняли, что происходит. Бойцы задаются вопросом, почему молодые люди в городах, таких как Енакиево, не идут защищать свою землю.

Один из бойцов показал самодельную трубу разведчика, переданную подразделению из российской школы. Дети сделали её под руководством трудовика.

Кроме того, корреспондент провела интервью с солдатами из Белгородской области. Один из них, 21-летний «Чуй», взял позывной в память о своем погибшем отце, он добровольно отправился в военкомат. Другой, 33-летний «Мухомор», который уже имеет троих детей, был мобилизован в октябре прошлого года и встретил рождение своей дочери в окопах.

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