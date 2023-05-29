За кулисами военной службы: военные о жизни в тылу и на передовой

Бойцы выразили недоумение по поводу того, почему люди в тылу наслаждаются спокойной жизнью и проводят время в ресторанах, в то время как они сами находятся в зоне боевых действий. Они выразили мнение, что было бы справедливо поменяться местами с этими людьми, чтобы они поняли, что происходит. Бойцы задаются вопросом, почему молодые люди в городах, таких как Енакиево, не идут защищать свою землю.