XI технологическая конференция Startup Village завершила работу

Интерес инвесторов со всего мира в настоящее время сфокусирован на проектах, объединяющих креатив и новейшие технологии. Креативные индустрии в России находятся в фазе активного роста, и институты развития поддерживают этот тренд. В условиях санкционного давления российский бизнес все больше обращает внимание на страны БРИКС. Поэтому одной из главных тем, обсуждаемых на конференции, является определение спроса на этих рынках.