XI технологическая конференция Startup Village завершила работу

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
За два дня конференции, которая прошла в рамках Московской недели предпринимательства, в ней приняли участие более 9 тысяч человек из 32 стран. Онлайн-трансляцию мероприятия смотрели более 2 миллионов зрителей, сообщает издание Transsibinfo.
В рамках конференции инвесторам было представлено более 200 инновационных разработок в областях строительства и ЖКХ, здравоохранения, торговли и финтеха. Некоторые уже готовые решения, полностью заменяющие иностранные аналоги, были представлены председателю попечительского совета фонда «Сколково», заместителю председателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву.
Медведев отметил, что будут даны поручения по устранению регуляторных недоработок и разработке инициатив, способствующих укреплению высокотехнологичного сектора российской экономики.
Особое внимание на конференции уделялось идеям студентов, представленным в рамках «Платформы университетского технологического предпринимательства». Также на Startup Village состоялись соревнования по спортивному программированию, организованные корпорацией «Синергия» и Федерацией спортивного программирования среди студентов и школьников.
Интерес инвесторов со всего мира в настоящее время сфокусирован на проектах, объединяющих креатив и новейшие технологии. Креативные индустрии в России находятся в фазе активного роста, и институты развития поддерживают этот тренд. В условиях санкционного давления российский бизнес все больше обращает внимание на страны БРИКС. Поэтому одной из главных тем, обсуждаемых на конференции, является определение спроса на этих рынках.
На Startup Village выступили более 350 спикеров из 13 стран, представлено 20 проектов из Белоруссии, Таджикистана, Туркменистана, Казахстана, Армении, Ирана, Индии, ОАЭ и Камеруна. Более 50 менторов провели 380 встреч со стартаперами.