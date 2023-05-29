Ваша должность на грани: Гладков — о работе своего заместителя Константина Полежаева

В ходе оперсовещания мэр Белгорода Валентин Демидов доложил губернатору о строительстве напорного коллектора от улицы Донецкой до очистных сооружений. Работы запроектированы так, что 550 м велопешеходной дорожки придётся демонтировать, а ещё 2000 метров дорожки будет повреждено техникой. Средств на восстановление дорожки не предусмотрено.