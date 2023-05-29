Ваша должность на грани: Гладков — о работе своего заместителя Константина Полежаева

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
В ходе оперсовещания мэр Белгорода Валентин Демидов доложил губернатору о строительстве напорного коллектора от улицы Донецкой до очистных сооружений. Работы запроектированы так, что 550 м велопешеходной дорожки придётся демонтировать, а ещё 2000 метров дорожки будет повреждено техникой. Средств на восстановление дорожки не предусмотрено.
Мы работать пока не даём, пока не будет решён этот вопрос. Если решить вопрос по прокладке коллектора по существующей велодорожке с последующим полным восстановлением, это, в том числе, решило бы полностью проблему по вырубке деревьев. Я прошу дать поручение министерству ЖКХ сделать корректировки.
Валентин Демидов
Ранее этот вопрос губернатор обсуждал со своим заместителем Константином Полежаевым. Замгубернатора сообщил, что проект не нанесёт ущерб инфраструктуре.
Нельзя так безразлично относиться. Почему люди не любят власть? Положили асфальт, а потом начинают трубы класть. Я понимаю, что вас так научили, что вы всегда так делали. Но сколько можно? Делайте тогда за свой счёт. Дом продали, машину продали — восстановили. Я разрушать не дам. Решение ищите. Ваша должность на грани [Константину Полежаеву]. Одно враньё и безответственность.
Вячеслав Гладков
Губернатор поручил найти решение по велодорожкам до среды.