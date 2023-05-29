В Шебекинском округе подали пропавшую из-за обстрелов электроэнергию

Posted Сегодня, 20:16
Published Сегодня, 20:16
Modified Сегодня, 20:18
Updated Сегодня, 20:18
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что в Шебекинском округе закончили подачу электроэнергии, которая сегодня, 29 мая, пропадала в нескольких населённых пунктов из-за обстрелов.
По данным главы региона, в Шебекино электроэнергия появится в ближайшие 15-20 минут, а в Новой Таволжанке, Графовке, Муроме и Архангельском электричество уже есть.
Энергетики совершили практически невозможное после большого объёма повреждений в результате многочасового обстрела. Они возвращают тепло, связь, воду. Надеюсь, что наши коммунальные службы очень быстро все последствия тяжелого дня ликвидируют. Все службы находятся на месте. Администрация — на рабочем месте. Самооборона — на рабочих местах.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области