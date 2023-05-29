В Шебекинском горокруге за неделю в результате обстрела пострадало 192 домовладения

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
По словам главы городского округа, восстановление должны завершить к концу июня. На объектах работают семь строительных бригад. С пятницы начнутся работы по остеклению.
Однако Вячеслав Гладков попросил ускорить проведение ремонтных работ: привлекать новые строительные бригады и найти возможность сокращения сроков.
«Качество нужно улучшать, сроки нужно сокращать», — резюмировал глава региона.
Напомним, 27 мая по Шебекино выпустили 38 артиллерийских снарядов. В горокруге зафиксировали 103 прилёта. Ранения средней степени тяжести получили 15-летняя девушка и 17-летний парень. Погиб мужчина.