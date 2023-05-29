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В Шебекинском горокруге за неделю в результате обстрела пострадало 192 домовладения

29 мая 2023, 11:21
Фото: 1MI
23 дома уже восстановили. Всего в работе 335 объектов.Об этом на еженедельном оперативном совещании правительства Белгородской области сообщил глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов.
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Обстрел

По словам главы городского округа, восстановление должны завершить к концу июня. На объектах работают семь строительных бригад. С пятницы начнутся работы по остеклению.

Однако Вячеслав Гладков попросил ускорить проведение ремонтных работ: привлекать новые строительные бригады и найти возможность сокращения сроков.

«Качество нужно улучшать, сроки нужно сокращать», — резюмировал глава региона.

Фото: Фото: правительство Белгородской области
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#Таисия Некрасова#Приграничье#Разрушения#Обстрел ВСУ#Город#Общество#Обстрел#Восстановление домов#Шебекинский горокруг#Шебекино#Гладков#Владимир Жданов#Вячеслав Гладков
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