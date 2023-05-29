В Шебекино после обстрела начался пожар на предприятии

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
В Шебекино после обстрела на одном из местных предприятий загорелся производственный корпус с лакокрасочными жидкостями. Открытое горение по состоянию на 13:30 ликвидировали. Пожарные продолжают проливать конструкции и очаги тления.
По данным главы округа Владимира Жданова, в воздухе ещё сохраняется запах продуктов горения. Специалисты проведут замеры их концентрации в воздухе.
Тем временем в некоторых микрорайонах города и сёлах округа отсутствует электроэнергия. Энергетики приступят к восстановлению в ближайшее время. Абонентов переведут на резервные линии.
Тем временем местные жители получили рассылку от РСЧС об очередном обстреле.
Напомним, сегодня город атаковали после 10:00.