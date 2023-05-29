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В Шебекино после обстрела начался пожар на предприятии

29 мая 2023, 12:01
Фото: 1MI
В горокруге горело одно из местных предприятий. Открытое горение уже ликвидировали, сообщил глава муниципалитета Владимир Жданов.
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Обстрел

В Шебекино после обстрела на одном из местных предприятий загорелся производственный корпус с лакокрасочными жидкостями. Открытое горение по состоянию на 13:30 ликвидировали. Пожарные продолжают проливать конструкции и очаги тления.

По данным главы округа Владимира Жданова, в воздухе ещё сохраняется запах продуктов горения. Специалисты проведут замеры их концентрации в воздухе.

Тем временем в некоторых микрорайонах города и сёлах округа отсутствует электроэнергия. Энергетики приступят к восстановлению в ближайшее время. Абонентов переведут на резервные линии.

Тем временем местные жители получили рассылку от РСЧС об очередном обстреле.

Напомним, сегодня город атаковали после 10:00.

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#Наталья Корявых#Обстрел#Белгородская область#Шебекино#Шебекинский горокруг#Владимир Жданов#Происшествия#Обстрел ВСУ#Пожар
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