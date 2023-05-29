Карты, книги, мысли: за что в России ввели новые штрафы

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
Например, теперь запрещено распространять карты без новых регионов России. За нарушение этого правила предусмотрены штрафы до 1 млн рублей для юридических лиц и до 3 тыс. рублей или арест до 15 суток для физических лиц. Это вызвало обсуждение о том, как школьникам сдавать ЕГЭ, так как в демо-версии госэкзамена границы отмечены такими, какими были 1 января 2022 года. Рособрнадзор пообещал изменить экзамен с добавлением новых регионов.
Также стоит проверить свои соцсети на наличие картинок с картой или инфографикой, чтобы не попасть на штраф. Судебный юрист и специалист по гражданскому праву Алексей Моисеев поясняет, что любая публикация в соцсети является документом и может привести к ответственности.
Кроме того, не стоит распространять материалы, связанные с историей фашизма. Теперь мастерам фотошопа и видеоредакторам придется стараться активнее.
Владельцам животных теперь необходимо следить за тем, чтобы их питомцы не кусали людей и чужое имущество. За нарушение этого правила предусмотрены штрафы.
Также предлагается ввести штрафы за нарушение тишины в дневное время. Сейчас по закону соблюдать тишину необходимо только с 23 часов вечера до 7 часов утра. Предусмотренный штраф — от 1000 до 2000 рублей.
Более подробно о штрафах можно узнать из публикации «Новых Известий».