Карты, книги, мысли: за что в России ввели новые штрафы

Например, теперь запрещено распространять карты без новых регионов России. За нарушение этого правила предусмотрены штрафы до 1 млн рублей для юридических лиц и до 3 тыс. рублей или арест до 15 суток для физических лиц. Это вызвало обсуждение о том, как школьникам сдавать ЕГЭ, так как в демо-версии госэкзамена границы отмечены такими, какими были 1 января 2022 года. Рособрнадзор пообещал изменить экзамен с добавлением новых регионов.