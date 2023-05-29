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Карты, книги, мысли: за что в России ввели новые штрафы

29 мая 2023, 08:51
Фото: 1MI
В России вводятся новые штрафы для граждан. За последние несколько дней депутаты предложили множество новых инициатив. Например, теперь запрещено распространять карты без новых регионов России. Подробности рассказали «Новые Известия».

Например, теперь запрещено распространять карты без новых регионов России. За нарушение этого правила предусмотрены штрафы до 1 млн рублей для юридических лиц и до 3 тыс. рублей или арест до 15 суток для физических лиц. Это вызвало обсуждение о том, как школьникам сдавать ЕГЭ, так как в демо-версии госэкзамена границы отмечены такими, какими были 1 января 2022 года. Рособрнадзор пообещал изменить экзамен с добавлением новых регионов.

Также стоит проверить свои соцсети на наличие картинок с картой или инфографикой, чтобы не попасть на штраф. Судебный юрист и специалист по гражданскому праву Алексей Моисеев поясняет, что любая публикация в соцсети является документом и может привести к ответственности.

Кроме того, не стоит распространять материалы, связанные с историей фашизма. Теперь мастерам фотошопа и видеоредакторам придется стараться активнее.

Владельцам животных теперь необходимо следить за тем, чтобы их питомцы не кусали людей и чужое имущество. За нарушение этого правила предусмотрены штрафы.

Также предлагается ввести штрафы за нарушение тишины в дневное время. Сейчас по закону соблюдать тишину необходимо только с 23 часов вечера до 7 часов утра. Предусмотренный штраф — от 1000 до 2000 рублей.

Более подробно о штрафах можно узнать из публикации «Новых Известий».

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#Наталья Корявых#Штрафы#Карта России#Фашизм#Шуметь днём#Общество
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