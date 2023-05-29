Въезд в белгородский город Шебекино перекрыли из-за мощного обстрела ВСУ

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
По данным Бел.Ру, въезд в Шебекино на данный момент перекрыт. Вероятно, причина — мощный обстрел города силами Украины. Как изданию сообщили местные жители, это одна из самых страшных, если не самая страшная атака Шебекино с начала СВО.
По неподтверждённым данным, ВСУ нанесли удар по нескольким местным предприятиям. Также все выходные шебекинцы испытывали проблемы с водой и электричеством. Поступают сообщения и о проблемах со связью.
С утра Шебекинский горокруг находится под массированным обстрелом. Местным жителям пришло уведомление от РСЧС. Дым от обстрелов заметили некоторые жители Белгорода — об этом они уже пишут в соцсетях.
Отметим, что позавчера, 27 мая, во время обстрела Шебекино пострадали двое подростков — 15-летняя девочка и 17-летний мальчик. Состояние детей при госпитализации оценивалось как средней тяжести.
В свою очередь российские войска на момент публикации наносят удар по Киеву. Воздушная тревога звучит по всей Украине: местные власти подтверждают факт обстрела.