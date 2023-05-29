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Въезд в белгородский город Шебекино перекрыли из-за мощного обстрела ВСУ

29 мая 2023, 08:59
Фото: Bel.ru
С самого утра ВСУ наносят удары по приграничному городу Шебекино в Белгородской области. Как Бел.Ру сообщили местные жители, въезд в город перекрыт.
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Обстрел

По данным Бел.Ру, въезд в Шебекино на данный момент перекрыт. Вероятно, причина — мощный обстрел города силами Украины. Как изданию сообщили местные жители, это одна из самых страшных, если не самая страшная атака Шебекино с начала СВО.

По неподтверждённым данным, ВСУ нанесли удар по нескольким местным предприятиям. Также все выходные шебекинцы испытывали проблемы с водой и электричеством. Поступают сообщения и о проблемах со связью.

С утра Шебекинский горокруг находится под массированным обстрелом. Местным жителям пришло уведомление от РСЧС. Дым от обстрелов заметили некоторые жители Белгорода — об этом они уже пишут в соцсетях.

Отметим, что позавчера, 27 мая, во время обстрела Шебекино пострадали двое подростков — 15-летняя девочка и 17-летний мальчик. Состояние детей при госпитализации оценивалось как средней тяжести.

В свою очередь российские войска на момент публикации наносят удар по Киеву. Воздушная тревога звучит по всей Украине: местные власти подтверждают факт обстрела.

Шебекинский горокруг вновь под обстрелом
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#Артем Черненко#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Обстрел#Эксклюзив#Происшествия#Приграничье#Обстрел ВСУ#Пострадавшие
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