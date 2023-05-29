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В Белгородской области прорабатывают вопрос о вооружении самообороны

29 мая 2023, 11:18
Фото: Bel.ru
Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что вопрос о вооружении отрядов территориальной самообороны прорабатывается с силовыми структурами в рамках действующего законодательства. При этом глава региона считает, что в него можно внести и изменения.

В Белгородской области прорабатывается вопрос о вооружении территориальной самообороны в рамках действующего законодательства, однако Вячеслав Гладков допускает и внесение в него изменений. Проблема обсуждается с силовыми структурами.

Мы сейчас прорабатываем с силовыми структурами возможность в рамках действующего законодательства, а самое лучшее — внести изменения, для того, чтобы в случае агрессии выдать оружие, чтобы люди защитили свои дома.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Сейчас самооборона занимается охраной общественного порядка, помогает военнослужащим. Как объяснил глава региона, члены территориальной самообороны — боевые офицеры с боевым опытом, и они помогают действующим военнослужащим, передают им свой опыт.

«Дайте нам возможность защитить дома»: Гладков рассказал о белгородской самообороне
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Касается каждого#Общество#Спецоперация#Территориальная самооборона#Законодательство#Вооружение
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