В Белгородской области прорабатывают вопрос о вооружении самообороны

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
В Белгородской области прорабатывается вопрос о вооружении территориальной самообороны в рамках действующего законодательства, однако Вячеслав Гладков допускает и внесение в него изменений. Проблема обсуждается с силовыми структурами.
Мы сейчас прорабатываем с силовыми структурами возможность в рамках действующего законодательства, а самое лучшее — внести изменения, для того, чтобы в случае агрессии выдать оружие, чтобы люди защитили свои дома.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Сейчас самооборона занимается охраной общественного порядка, помогает военнослужащим. Как объяснил глава региона, члены территориальной самообороны — боевые офицеры с боевым опытом, и они помогают действующим военнослужащим, передают им свой опыт.