В Белгородской области прорабатывают вопрос о вооружении самообороны

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что вопрос о вооружении отрядов территориальной самообороны прорабатывается с силовыми структурами в рамках действующего законодательства. При этом глава региона считает, что в него можно внести и изменения.

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