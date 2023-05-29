В белгородском минтрансе объяснили установку ограждений на дорогах

«Что хочу сказать, на фото — аварии, связанные с выездом на встречную полосу, которые произошли на дорогах нашей области в разные годы. Каждая авария унесла жизни людей. Я сам выезжал на такие ДТП, и это самое страшное, что мне доводилось видеть», — отмечает министр.