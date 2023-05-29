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В белгородском минтрансе объяснили установку ограждений на дорогах

29 мая 2023, 11:30
Фото: 1MI
Глава областного министерства автодорог и транспорта Сергей Евтушенко рассказал, для чего на дорогах устанавливают барьерные ограждения. До этого белгородцы массово писали об ограждении на дороге Белгород — Никольское.
Сюжет
Дороги

В минтрансе Белгородской области объяснили, зачем необходима установка барьерных ограждений на трассах. Ранее белгородцы спорили о появлении ограждения на дороге Белгород — Никольское. Глава ведомства Сергей Евтушенко рассказал, что это связано с авариями.

«Что хочу сказать, на фото — аварии, связанные с выездом на встречную полосу, которые произошли на дорогах нашей области в разные годы. Каждая авария унесла жизни людей. Я сам выезжал на такие ДТП, и это самое страшное, что мне доводилось видеть», — отмечает министр.

По его словам, ограждение по центру проезжей части даёт шанс избежать подобных последствий, потому что разделяет потоки физически. Если передвигаться по правилам, то риск будет минимальным. Высота барьерного ограждения составляет 0,75 метра. При соблюдении скоростного режима обзор для водителя нарушен не будет.

Также Евтушенко добавил, что после установки барьерного ограждения на дороге Белгород — Никольское вдоль конструкции нанесут полосы безопасности шириной 0,5 метров с каждой стороны. Более того, установка ограждений — требование федерального законодательства.

Фото: страница Сергея Евтушенко ВК
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#Наталья Корявых#Сергей евтушенко#Белгородская область#Дороги#Дорога#Ограждение#ДТП#Минтранс
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