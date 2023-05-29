В Белгороде за неделю восстановили четыре помещения, пострадавших при обстреле

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
За неделю в Белгороде рабочие восстановили четыре жилых помещения. В работе остаются 24. Шесть из них — это компенсационное жильё взамен утраченного. Ещё пять квартир по улице Шаландина должны восстановить до 25 июня. До 15 июня будет усилен фундамент на повреждённых объектах по улице Луначарского. Ещё десять объектов — это помещения с различными мелкими повреждениями.
Пять помещений по Славянской остаётся. Там, к сожалению, срок не выдержан. Подрядчики минжкх должны были выполнить работы до 25 мая. Просьба — усилить работу. По нашим ощущениям, там работы на две недели.
Валентин Демидов
Замгубернатора Константин Полежаев сообщил, что на Славянской подрядчика снимали, а также пообещал за неделю ускорить работы на этом объекте. Отметим, что на Славянской требуется замена кровли.