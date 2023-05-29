В Белгороде за неделю восстановили четыре помещения, пострадавших при обстреле

За неделю в Белгороде рабочие восстановили четыре жилых помещения. В работе остаются 24. Шесть из них — это компенсационное жильё взамен утраченного. Ещё пять квартир по улице Шаландина должны восстановить до 25 июня. До 15 июня будет усилен фундамент на повреждённых объектах по улице Луначарского. Ещё десять объектов — это помещения с различными мелкими повреждениями.