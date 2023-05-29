У белгородки после обстрела начались панические атаки, но врачи ей не помогают

Posted Сегодня, 20:42
Published Сегодня, 20:42
Modified Сегодня, 20:44
Updated Сегодня, 20:44
Жительница Белгородской области в ходе вечернего прямого эфира рассказала Вячеславу Гладкову о сложной жизненной ситуации. Мать женщины погибла при попадании снаряда в их дом, сама белгородка чудом не получила даже царапины. Однако из-за пережитого стресса у неё начались сильные панические атаки.
Как утверждает женщина, врачи ей помогли только горячим чаем и глицином.
Вячеслав Гладков выслушал белгородку и сообщил, что постарается помочь с возникшей проблемой.
Андрей Иконников доложил, что Ваш вопрос уже взяли на контроль. Конечно, всё, что в наших силах, мы сделаем. В том числе, отправим Вас к лучшим психотерапевтам.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области