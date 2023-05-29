У белгородки после обстрела начались панические атаки, но врачи ей не помогают

Жительница Белгородской области в ходе вечернего прямого эфира рассказала Вячеславу Гладкову о сложной жизненной ситуации. Мать женщины погибла при попадании снаряда в их дом, сама белгородка чудом не получила даже царапины. Однако из-за пережитого стресса у неё начались сильные панические атаки.