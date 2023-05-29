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У белгородки после обстрела начались панические атаки, но врачи ей не помогают

29 мая 2023, 20:42
Фото: 1MI
Жительница потеряла в результате обстрела свою мать, из-за чего и начались панические атаки. Однако врачи ей не помогли, сообщила она губернатору.
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СВО

Жительница Белгородской области в ходе вечернего прямого эфира рассказала Вячеславу Гладкову о сложной жизненной ситуации. Мать женщины погибла при попадании снаряда в их дом, сама белгородка чудом не получила даже царапины. Однако из-за пережитого стресса у неё начались сильные панические атаки.

Как утверждает женщина, врачи ей помогли только горячим чаем и глицином.

Вячеслав Гладков выслушал белгородку и сообщил, что постарается помочь с возникшей проблемой.

Андрей Иконников доложил, что Ваш вопрос уже взяли на контроль. Конечно, всё, что в наших силах, мы сделаем. В том числе, отправим Вас к лучшим психотерапевтам.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Панические атаки#Психотерапевт#Общество#СВО#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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