Старая схема: воронежца подозревают в попытке купить победу на торгах в Старом Осколе

В начале года белгородские следователи возбудили несколько уголовных дел на экс-главу Старооскольского горокруга Александра Сергиенко. Один из эпизодов случился в 2019 году: директор некой компаний связался с Сергиенко и сообщил, что хочет выиграть тендер на строительство школы в Старом Осколе. По данным следователей, за покровительство и решение этого вопроса экс-мэр получил 8 млн рублей.