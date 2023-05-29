Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:59

Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

Изображение материала

Старая схема: воронежца подозревают в попытке купить победу на торгах в Старом Осколе

29 мая 2023, 13:59
Фото: 1MI
Сгенерировано нейросетью Midjourney

Воронежца задержали за попытку дать крупную взятку чиновнику из Старого Оскола

Подозреваемый пытался передать чиновнику старооскольской администрации 200 тыс. рублей за гарантию победы на торгах, сообщает СУ СКР по Белгородской области. Выявить преступление помогло региональное УФСБ.
Сюжет
Взятка

В апреле 2023 года в бюджет Старооскольского горокруга добавили порядка 35 млн рублей на приобретение жилых помещений для детей-сирот и семей с инвалидами. Был объявлен аукцион.

Следствием установлено, что житель Воронежской области попытался дать чиновнику администрации взятку — 200 тыс. рублей. Подозреваемый хотел, чтобы за эти деньги ему обеспечили победу на торгах и заключили с ним госконтракт.

В момент передачи денежных средств фигурант был задержан с поличным сотрудниками УФСБ России по Белгородской области. В настоящее время органами следствия решается вопрос по мере пресечения.
СУ СКР по региону

Сообщается, что преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Белгородской области. Заведено уголовное дело по ч.4 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). 

В начале года белгородские следователи возбудили несколько уголовных дел на экс-главу Старооскольского горокруга Александра Сергиенко. Один из эпизодов случился в 2019 году: директор некой компаний связался с Сергиенко и сообщил, что хочет выиграть тендер на строительство школы в Старом Осколе. По данным следователей, за покровительство и решение этого вопроса экс-мэр получил 8 млн рублей.

Тот самый банкрот: какая компания могла дать взятку экс-мэру Александру Сергиенко
Узнать подробнее
Читайте также:
На комбинате КМАруда чиновнице дали взятку ноутбуками и кофемашинойБывших сотрудников белгородского отделения Соцфонда обвиняют в получении взяткиМедик попался на крупной взятке в Белгородской области
#Взятка#Ск рф#ФСБ#Коррупционер#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Артем Черненко
Подпишитесь
Тот, кого нельзя называть: какие федеральные издания удаляют упоминания Шебекино
Сегодня, 13:03
Гладков: Мы живём в условиях фактически войны
Сегодня, 07:10
Драконы, лодки и активности: каким будет благоустройство набережной в Белгороде
Сегодня, 13:47
Ваша должность на грани: Гладков — о работе своего заместителя Константина Полежаева
Сегодня, 07:13
Гладков: Единственный выход — Харьков присоединить к Белгородской области
Сегодня, 06:46
Въезд в белгородский город Шебекино перекрыли из-за мощного обстрела ВСУ
Сегодня, 08:59