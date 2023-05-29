Старая схема: воронежца подозревают в попытке купить победу на торгах в Старом Осколе

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
В апреле 2023 года в бюджет Старооскольского горокруга добавили порядка 35 млн рублей на приобретение жилых помещений для детей-сирот и семей с инвалидами. Был объявлен аукцион.
Следствием установлено, что житель Воронежской области попытался дать чиновнику администрации взятку — 200 тыс. рублей. Подозреваемый хотел, чтобы за эти деньги ему обеспечили победу на торгах и заключили с ним госконтракт.
В момент передачи денежных средств фигурант был задержан с поличным сотрудниками УФСБ России по Белгородской области. В настоящее время органами следствия решается вопрос по мере пресечения.
СУ СКР по региону
Сообщается, что преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Белгородской области. Заведено уголовное дело по ч.4 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).
В начале года белгородские следователи возбудили несколько уголовных дел на экс-главу Старооскольского горокруга Александра Сергиенко. Один из эпизодов случился в 2019 году: директор некой компаний связался с Сергиенко и сообщил, что хочет выиграть тендер на строительство школы в Старом Осколе. По данным следователей, за покровительство и решение этого вопроса экс-мэр получил 8 млн рублей.