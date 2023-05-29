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Сотрудники завода в Шебекино вынуждены продолжать работу сразу после обстрелов

29 мая 2023, 18:15
Фото: 1MI
С такой жалобой к главе региона обратились сотрудники «БелАгроТорг» из Шебекино.
Сюжет
СВО

Сотрудники завода «БелАгроТорг» в Шебекино обратились к главе региона в прямом эфире. Они сообщили, что начальство не отпускает их по домам, если начался обстрел, поэтому после того, как тревога заканчивается, сотрудники продолжают работать. Помимо этого, белгородцам ещё и продлили рабочий день на несколько часов.

Закончилась тревога? Значит, будь добр продолжай работать дальше. Нас не отпускают домой, работаем дольше положенного, а находимся всего в нескольких километрах от границы.
пожаловались работники

Глава региона Вячеслав Гладков пообещал решить эту проблему.

Поручил Дмитрию Гладскому встретиться с вашим собственником. Разберёмся на месте.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что сегодня, 29 мая, в результате обстрелов Белгородской области началось несколько пожаров. ВСУ ударили по двум предприятиям в Шебекинском окруе, из-за чего пострадали четыре человека. Раненых доставили в ЦРБ в тяжёлом и в средней степени тяжести состоянии.

Врач рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Шебекино жителей
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#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#Завод#Безопасность#СВО#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
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