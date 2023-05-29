Сотрудники завода в Шебекино вынуждены продолжать работу сразу после обстрелов

Сотрудники завода «БелАгроТорг» в Шебекино обратились к главе региона в прямом эфире. Они сообщили, что начальство не отпускает их по домам, если начался обстрел, поэтому после того, как тревога заканчивается, сотрудники продолжают работать. Помимо этого, белгородцам ещё и продлили рабочий день на несколько часов.