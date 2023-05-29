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Село в Шебекинском округе вновь попало под обстрел ВСУ

29 мая 2023, 16:53
Фото: 1MI
СМС-оповещения получили жители села Муром.
Сюжет
Обстрел

Жители села Муром Шебекинского округа получили СМС-оповещения от РСЧС об обстреле. Мирных жителей попросили срочно спуститься в укрытия.

С самого утра 29 мая Шебекинский округ находится под огнём ВСУ: Шебекино попало под обстрел четыре раза, Новая Таволжанка — два раза, Графовка — один раз.

В результате обстрелов есть пострадавшие: ранены четверо сотрудников предприятия, в котором начался пожар после прилёта, также пострадали трое жителей Графовки — один мужчина погиб, двух женщин госпитализировали.

Один мужчина погиб при обстреле белгородского села
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#Александра Склярова#Происшествия#Обстрел ВСУ#РСЧС#Обстрел#Шебекинский горокруг
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