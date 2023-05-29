Село в Шебекинском округе вновь попало под обстрел ВСУ

Posted 29 мая 2023, 16:53
Published 29 мая 2023, 16:53
Modified 29 мая 2023, 16:55
Updated 29 мая 2023, 16:55
Жители села Муром Шебекинского округа получили СМС-оповещения от РСЧС об обстреле. Мирных жителей попросили срочно спуститься в укрытия.
С самого утра 29 мая Шебекинский округ находится под огнём ВСУ: Шебекино попало под обстрел четыре раза, Новая Таволжанка — два раза, Графовка — один раз.
В результате обстрелов есть пострадавшие: ранены четверо сотрудников предприятия, в котором начался пожар после прилёта, также пострадали трое жителей Графовки — один мужчина погиб, двух женщин госпитализировали.