Производство форели пострадало после нападения диверсантов в Белгородской области

Согласно докладу Геннадия Бондарева, всего после захода диверсантов в Грайворонский горокруг повреждено семь социальных зданий, шесть зданий торговли, четыре административных здания и 15 производственных зданий. Кроме того, пострадали и здания сельского хозяйства.