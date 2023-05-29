Производство форели пострадало после нападения диверсантов в Белгородской области

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Согласно докладу Геннадия Бондарева, всего после захода диверсантов в Грайворонский горокруг повреждено семь социальных зданий, шесть зданий торговли, четыре административных здания и 15 производственных зданий. Кроме того, пострадали и здания сельского хозяйства.
Сложная ситуация с сельскохозяйственными предприятиями, особенно в Козинке на границе. Пострадало производство форели, где мы с вами были: несколько прилётов были прямо в цеха.
Геннадий Бондарев
Губернатор Вячеслав Гладков потребовал по поводу повреждения сельхозпредприятий подготовить три обращения: в Министерство Сельского хозяйства РФ, в Правительство РФ и в Правительственную комиссию во главе с Маратом Хуснуллиным.
У нас механизма до сих пор нет. Это самый сложный вопрос, который мы до сих пор не можем решить. Нужны три письма с предварительной оценкой ущерба.
Вячеслав Гладков
Что касается производственных зданий, то по ним «механизм уже отработан». Но после шебекинских событий, отмечает Гладков, денег становится «всё меньше и меньше»: губернатор собирается обратиться за помощью в министерство финансов РФ.