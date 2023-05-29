Пожилой мужчина без фаланги пропал в Шебекинском горокруге

Posted 29 мая 2023, 14:36
Published 29 мая 2023, 14:36
Modified 29 мая 2023, 14:38
Updated 29 мая 2023, 14:38
В посёлке Шебекинский Шебекинского городского округа пропал пожилой мужчина. Он ушёл из своего дома, после его не видели. У 73-летнего Виктора Зиновьева нормальное телосложение, седые волосы, голубые глаза. Рост — 165 см.
У белгородца отсутствует фаланга на безымянном пальце правой руки. Мужчина нуждается в медицинской помощи – у него частичная потеря зрения.
Пожилой человек был одет в серо-голубую куртку, чёрные спортивные штаны, чёрные полусапоги и в чёрную вязаную шапку.
Если вы обладаете информацией о Викторе Зиновьеве, позвоните в 112 или поисковому отряду 88007005452.