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После атаки ДРГ проблемы со светом остаются в двух сёлах Грайворонского горокруга

29 мая 2023, 11:19
Фото: 1MI
Глава Грайворонского горокруга Геннадий Бондарев рассказал о повреждениях сетей электроэнергии после захода диверсантов. По его словам, проблемы остаются в двух населённых пунктах.

Как рассказал глава Геннадий Бондарев, всего проблемы с электроэнергией после захода ДРГ возникли в восьми населённых пунктах Грайворонского горокруга. В работе остаются два из них — они частично остались без света.

Всего 635 абонентов на сегодняшний день не подключены. Вчера попытались — не получилось. И позавчера пытались, и каждый день. Работаем, понимание есть, будем находить определённые паузы, чтобы «снять» все вопросы.
Геннадий Бондарев

Также в день атаки диверсантов был повреждён газопровод. Починить его удалось уже тогда.

Отметим, что порядка 380 домов пострадали после нападения диверсантов в Грайворонском горокруге. Работы по их восстановлению уже ведутся: приглашены пять строительных организаций. Как отметил Бондарев, это лишь предварительная информация, так как не во все сёла можно зайти полноценно.

Порядка 380 домов пострадали после захода ДРГ в Белгородскую область
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