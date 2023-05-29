После атаки ДРГ проблемы со светом остаются в двух сёлах Грайворонского горокруга

Отметим, что порядка 380 домов пострадали после нападения диверсантов в Грайворонском горокруге. Работы по их восстановлению уже ведутся: приглашены пять строительных организаций. Как отметил Бондарев, это лишь предварительная информация, так как не во все сёла можно зайти полноценно.