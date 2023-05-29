После атаки ДРГ проблемы со светом остаются в двух сёлах Грайворонского горокруга

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Как рассказал глава Геннадий Бондарев, всего проблемы с электроэнергией после захода ДРГ возникли в восьми населённых пунктах Грайворонского горокруга. В работе остаются два из них — они частично остались без света.
Всего 635 абонентов на сегодняшний день не подключены. Вчера попытались — не получилось. И позавчера пытались, и каждый день. Работаем, понимание есть, будем находить определённые паузы, чтобы «снять» все вопросы.
Геннадий Бондарев
Также в день атаки диверсантов был повреждён газопровод. Починить его удалось уже тогда.
Отметим, что порядка 380 домов пострадали после нападения диверсантов в Грайворонском горокруге. Работы по их восстановлению уже ведутся: приглашены пять строительных организаций. Как отметил Бондарев, это лишь предварительная информация, так как не во все сёла можно зайти полноценно.