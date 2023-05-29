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Обстрелы Шебекино, присоединение Харькова и критика Полежаева: итоги дня

29 мая 2023, 15:02
Фото: Bel.ru
Шебекино обстреливали весь день, Гладков рассказал, как решить проблему с обстрелами, и пригрозил своему заместителю увольнением.

Обстрелы Шебекино

Первый раз город атаковали после 10:00. Вскоре стало известно, что въезд в город из-за мощного обстрела перекрыли. По словам местных жителей, это была одна из самых страшных, если не самая страшная атака Шебекино с начала СВО.

В результате атаки на город пострадали четыре человека. ВСУ ударили по двум предприятиям. Всех пострадавших доставили в ЦРБ в тяжёлом и в средней степени тяжести состоянии.

На одном из предприятий в результате обстрела начался пожар. Загорелся производственный корпус с лакокрасочными жидкостями. Открытое горение по состоянию на 13:30 ликвидировали.

Отметим, что Шебекино 29 мая обстреляли минимум четыре раза, а в соцсетях федеральных изданий удаляют упоминания о городе.

Въезд в белгородский город Шебекино перекрыли из-за мощного обстрела ВСУ
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Гладков — о присоединении Харькова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал лучший способ спасти регион от обстрелов. Он считает, что единственный выход — присоединить Харьков и Харьковскую область к Белгородской.

По словам Гладкова, в регион с начала спецоперации зашли как минимум пять диверсионных групп. Решить проблемы с атаками можно присоединением сопредельного региона, отмечает губернатор.

Гладков: Единственный выход — Харьков присоединить к Белгородской области
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Должность «на грани»

Губернатор Вячеслав Гладков публично отчитал своего заместителя по ЖКХ Константина Полежаева. Причиной послужило строительство напорного коллектора в Белгороде от улицы Донецкой до очистных сооружений.

Дело в том, что работы спроектированы так, что 550 м велопешеходной дорожки придётся демонтировать, а ещё 2000 метров — повредят техникой. Денег на восстановление нет. Гладков приказал Полежаеву найти решение и заявил, что его должность «на грани».

Ваша должность на грани: Гладков — о работе своего заместителя Константина Полежаева
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