Обстрелы Шебекино, присоединение Харькова и критика Полежаева: итоги дня

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
В результате атаки на город пострадали четыре человека. ВСУ ударили по двум предприятиям. Всех пострадавших доставили в ЦРБ в тяжёлом и в средней степени тяжести состоянии.
На одном из предприятий в результате обстрела начался пожар. Загорелся производственный корпус с лакокрасочными жидкостями. Открытое горение по состоянию на 13:30 ликвидировали.
Отметим, что Шебекино 29 мая обстреляли минимум четыре раза, а в соцсетях федеральных изданий удаляют упоминания о городе.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал лучший способ спасти регион от обстрелов. Он считает, что единственный выход — присоединить Харьков и Харьковскую область к Белгородской.
По словам Гладкова, в регион с начала спецоперации зашли как минимум пять диверсионных групп. Решить проблемы с атаками можно присоединением сопредельного региона, отмечает губернатор.
Губернатор Вячеслав Гладков публично отчитал своего заместителя по ЖКХ Константина Полежаева. Причиной послужило строительство напорного коллектора в Белгороде от улицы Донецкой до очистных сооружений.
Дело в том, что работы спроектированы так, что 550 м велопешеходной дорожки придётся демонтировать, а ещё 2000 метров — повредят техникой. Денег на восстановление нет. Гладков приказал Полежаеву найти решение и заявил, что его должность «на грани».