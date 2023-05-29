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Нужно только потерпеть: туалет на одном из пляжей Белгорода закрылся на ремонт

29 мая 2023, 12:33
Фото: 1MI
Мэрия Белгорода сообщает, что на пляже по улице Песчаной закрылся на ремонт местный туалет.

Как сообщает пресс-служба мэрии, из строя вышло насосное оборудование. На данный момент проблему изучают специалисты — они проводят диагностику. После того, как причина поломки будет установлена, рабочие примут решение: ремонтировать насос или же заменить его.

Потерпеть белгородцам осталось недолго. Открыть уборную планируют к четвергу 1 июня.

В этот же день, к слову, откроется и пляжный сезон в Белгороде. Так, к наведению порядка на шести пляжах приступили в конце апреля, с наступлением плюсовой температуры. Спасатели уже готовы к дежурству на точках. На данный момент сотрудники Белгорблагоустройства проводят последние подготовительные работы перед запуском летнего сезона. Готовят также детские зоны и зоня для инвалидов.

Готовится к открытию: как выглядит центральный пляж Белгорода
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