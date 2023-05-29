Нужно только потерпеть: туалет на одном из пляжей Белгорода закрылся на ремонт

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Как сообщает пресс-служба мэрии, из строя вышло насосное оборудование. На данный момент проблему изучают специалисты — они проводят диагностику. После того, как причина поломки будет установлена, рабочие примут решение: ремонтировать насос или же заменить его.
Потерпеть белгородцам осталось недолго. Открыть уборную планируют к четвергу 1 июня.
В этот же день, к слову, откроется и пляжный сезон в Белгороде. Так, к наведению порядка на шести пляжах приступили в конце апреля, с наступлением плюсовой температуры. Спасатели уже готовы к дежурству на точках. На данный момент сотрудники Белгорблагоустройства проводят последние подготовительные работы перед запуском летнего сезона. Готовят также детские зоны и зоня для инвалидов.