Нужно только потерпеть: туалет на одном из пляжей Белгорода закрылся на ремонт

В этот же день, к слову, откроется и пляжный сезон в Белгороде. Так, к наведению порядка на шести пляжах приступили в конце апреля, с наступлением плюсовой температуры. Спасатели уже готовы к дежурству на точках. На данный момент сотрудники Белгорблагоустройства проводят последние подготовительные работы перед запуском летнего сезона. Готовят также детские зоны и зоня для инвалидов.