Нужно больше овощей: Гладков поручил заключать больше соцконтрактов на овощеводство

Глава региона Гладков поручил уделить внимание производству овощей с помощью соцконтрактов. По его словам, нужно консультировать белгородцев по спросу, семенам, технологиям. Он считает важным, чтобы овощеводство в Белгородской области развивалось и вышло на такой же уровень, как и животноводство. Ещё губернатор уверен, что должно быть как можно больше местных овощей.