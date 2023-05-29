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Нужно больше овощей: Гладков поручил заключать больше соцконтрактов на овощеводство

29 мая 2023, 14:48
Фото: правительство Белгородской области

Белгородцы с начала года заключили 1659 соцконтрактов

Общая сумма заключённых социальных контрактов составила 383 млн рублей. В лидерах оказался Валуйский горокруг, сообщили в региональном правительстве во время оперативного совещания.

С начала города белгородцы заключили 1659 социальных контрактов на сумму в 383 млн рублей. По количеству заключённых контрактов лидируют Валуйский, Новооскольский и Старооскольский округа, Волоконовский и Борисовский районы. В регионе освоили 50% от годового лимита средств, выделенных на реализацию программы.

Во время совещания губернатору Вячеславу Гладкову сообщили о промежуточных итогах оказания гражданам государственной социальной помощи. По итогам анализа востребованности направлений соцконтрактов выяснилось, что поиск работы стал востребован среди белгородцев меньше.

Министр социальной защиты населения и труда области Елена Батанова заверила, что центры занятости эту работу усилят. На текущий момент в регионе имеется 22 тыс. вакансий для трудоустройства.

Востребованными среди белгородцев остаются финансовая помощь для открытия ИП и ведения личного подсобного хозяйства, а также помощь при трудной жизненной ситуации. Белгородцы при ведении хозяйств стали больше внимания уделять овощеводству, пчеловодству и растениеводству. В частности, картофель выращивают в 11 муниципалитетах, а капусту — в шести.

Глава региона Гладков поручил уделить внимание производству овощей с помощью соцконтрактов. По его словам, нужно консультировать белгородцев по спросу, семенам, технологиям. Он считает важным, чтобы овощеводство в Белгородской области развивалось и вышло на такой же уровень, как и животноводство. Ещё губернатор уверен, что должно быть как можно больше местных овощей.

Министерству соцзащиты Гладков поручил подать заявку для привлечения дополнительных 150 млн рублей из федерального бюджета для реализации программы соцконтрактов в 2023 году. Кроме того, необходимо составить заявку и на следующий год.

Более 700 белгородцев открыли бизнес с помощью соцконтрактов
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