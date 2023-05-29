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На реконструкцию здания Белгородского института МВД потратят 367 млн рублей

29 мая 2023, 13:15
Фото: Яндекс Карты
Учебное учреждение ищет подрядчика, который выполнит ремонтные работы. Соответствующий документ появился на госзакупках.

Масштабная реконструкция коснётся здания вуза с пристройкой общежития на 850 мест по ул. Горького, 71 в Белгороде. Согласно документам, подрядчик должен будет выполнить демонтажные, строительные, монтажные, пусконаладочные работы. Общая площадь здания — 11 тысяч квадратных метров.

Так, ремонт планируют провести в три этапа. Первый стартует с момента заключения контракта. Он продлится до 5 декабря нынешнего года. Общий срок выполнения работ — до 2 июня 2025 года.

Всего на работы готовы потратить 367 млн. рублей. Средства поступят из федерального бюджета.

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#Таисия Некрасова#Бюи мвд#Госзакупки#Экономика#Общество#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород
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