На летний отдых в соседнюю область отправятся 300 детей из Шебекинского округа

Кроме того, белгородские дети могут отправиться в лагеря Ставропольского края, Республики Крым и Ярославской области. Сейчас белгородские власти ведут переговоры с их главами. В первую очередь в эти лагеря отправят детей из Шебекинского и Грайворонского округов.