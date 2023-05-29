На летний отдых в соседнюю область отправятся 300 детей из Шебекинского округа

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
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Updated Сегодня, 04:41
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что этим летом 300 детей из Шебекинского городского округа отправятся в лагеря Воронежской области. С таким предложением выступил сам губернатор соседнего региона Александр Гусев.
В среду 300 детей из Шебекинского округа отправятся в Воронежскую область на летний отдых. По приглашению губернатора Воронежской области Александра Викторовича Гусева, за что я ему очень благодарен. Мы понимаем, что вопрос безопасности сейчас в округе стоит очень остро. Переживание у всех у нас, у взрослых, очень большое. И, конечно, такая помощь от коллег губернаторов очень своевременна.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Кроме того, белгородские дети могут отправиться в лагеря Ставропольского края, Республики Крым и Ярославской области. Сейчас белгородские власти ведут переговоры с их главами. В первую очередь в эти лагеря отправят детей из Шебекинского и Грайворонского округов.
Со вчерашнего дня усилили работу в этом направлении. Надеюсь, что уже завтра смогу вам доложить, кто, куда, в каком количестве едет. В первую очередь, дети из приграничных сел, из Шебекино. Также из Грайворона и приграничных сел Грайворонского округа.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области