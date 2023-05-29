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На летний отдых в соседнюю область отправятся 300 детей из Шебекинского округа

29 мая 2023, 04:39
Фото: 1MI
Воронежская область примет детей уже в эту среду, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Дети

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что этим летом 300 детей из Шебекинского городского округа отправятся в лагеря Воронежской области. С таким предложением выступил сам губернатор соседнего региона Александр Гусев.

В среду 300 детей из Шебекинского округа отправятся в Воронежскую область на летний отдых. По приглашению губернатора Воронежской области Александра Викторовича Гусева, за что я ему очень благодарен. Мы понимаем, что вопрос безопасности сейчас в округе стоит очень остро. Переживание у всех у нас, у взрослых, очень большое. И, конечно, такая помощь от коллег губернаторов очень своевременна.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Кроме того, белгородские дети могут отправиться в лагеря Ставропольского края, Республики Крым и Ярославской области. Сейчас белгородские власти ведут переговоры с их главами. В первую очередь в эти лагеря отправят детей из Шебекинского и Грайворонского округов.

Со вчерашнего дня усилили работу в этом направлении. Надеюсь, что уже завтра смогу вам доложить, кто, куда, в каком количестве едет. В первую очередь, дети из приграничных сел, из Шебекино. Также из Грайворона и приграничных сел Грайворонского округа.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Белгородские дети смогут отправиться в оздоровительные лагеря других регионов
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#Александра Склярова#Детские лагеря#Летний отдых#Дети#Общество#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
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