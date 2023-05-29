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Можно ли детям находиться на территории школы в летнее время?

29 мая 2023, 20:03
Фото: 1MI
Такой вопрос главе региона задали жители в прямом эфире.
Сюжет
Дети

В ходе вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» Вячеславу Гладкову поступил вопрос от родителей учеников. Они поинтересовались, можно ли детям в летнее время посещать школьные стадионы.

По словам белгородки, дети периодически бегают на школьные стадионы, чтобы поиграть с мячом или позаниматься спортом. Поэтому жительница решила уточнить у главы региона, есть ли какие-либо ограничения или нет.

Губернатор Вячеслав Гладков успокоил жительницу и отметил, что никаких ограничений нет, дети могут помещать школьные стадионы в летнее время.

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#Александра Склярова#Школа#Стадион#Дети#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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