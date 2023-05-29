Можно ли детям находиться на территории школы в летнее время?

Posted Сегодня, 20:03
Published Сегодня, 20:03
Modified Сегодня, 20:05
Updated Сегодня, 20:05
В ходе вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» Вячеславу Гладкову поступил вопрос от родителей учеников. Они поинтересовались, можно ли детям в летнее время посещать школьные стадионы.
По словам белгородки, дети периодически бегают на школьные стадионы, чтобы поиграть с мячом или позаниматься спортом. Поэтому жительница решила уточнить у главы региона, есть ли какие-либо ограничения или нет.
Губернатор Вячеслав Гладков успокоил жительницу и отметил, что никаких ограничений нет, дети могут помещать школьные стадионы в летнее время.