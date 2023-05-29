Компания "Мовиста" обвиняется в передаче взяток в размере 1,6 млн рублей в Ярославле

Как пишет издание properm.ru, в ходе следствия было установлено многократное получение денежных средств от владельца группы компаний “Мовиста” Александра Советникова Татьяной Черемных и другими государственными служащими. В Ярославле компания должна была осуществить комплексную модернизацию трамвайных путей. В общей сложности сумма взяток составила один миллион 605 тысяч 453 рубля. В компании “Мовиста” информацию не комментируют. При этом “Коммерсант” пишет, что в отношении Советникова возбудили уголовное дело по статье “Дача взятки”.