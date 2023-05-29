Компания "Мовиста" обвиняется в передаче взяток в размере 1,6 млн рублей в Ярославле

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Как пишет издание properm.ru, в ходе следствия было установлено многократное получение денежных средств от владельца группы компаний “Мовиста” Александра Советникова Татьяной Черемных и другими государственными служащими. В Ярославле компания должна была осуществить комплексную модернизацию трамвайных путей. В общей сложности сумма взяток составила один миллион 605 тысяч 453 рубля. В компании “Мовиста” информацию не комментируют. При этом “Коммерсант” пишет, что в отношении Советникова возбудили уголовное дело по статье “Дача взятки”.
Администрация Перми и компания “Мовиста Регионы Пермь” заключили договор на оказание услуг по комплексной модернизации трамвайной системы в ноябре прошлого года. Документ предусматривает ремонт тридцати пяти километров трамвайных путей, реконструкцию депо и семи подстанций, поставку сорока четырех новых вагонов в течение трех лет. Проект должны реализовать с 2023 по 2025 годы. Стоимость работ по модернизации трамвайных путей в общей сложности составила 16,1 миллиарда рублей.
ООО “Мовиста Регионы” принадлежит Александру Советникову и АО “Новтри” - его владелицей является Александра Орлова, а гендиректором - Дмитрий Ким. Юрлицо зарегистрировано в Москве. Главе «Новтри» принадлежит компания «Современные рельсовые системы» с выручкой в размере пятисот тридцати одного миллиона рублей в 2021 году. Остальные предприятия Группы, в том числе и «Мовиста Регионы», и ГК «Мовиста», и «Мовиста городской транспорт», работают с убытками. В холдинге вообще нет приносящих прибыль предприятий.
Александр Советников является владельцем и руководителем группы компаний “Мовиста”, в том числе “Мовиста Регионы Пермь”. Ранее он выступал руководителем компании «РТ-Инвест Транспортные Системы», которая была оператором системы сбора платы с большегрузных автомобилей «Платон». Одним из ее учредителей является миллиардер Игорь Ротенберг.