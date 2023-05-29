Когда жители двух приграничных сёл смогут вернуться домой?

Posted Сегодня, 17:51
Published Сегодня, 17:51
Modified Сегодня, 17:53
Updated Сегодня, 17:53
В ходе вечернего прямого эфира к губернатору области Вячеславу Гладкову обратились жители сёл Козинка и Глотово в Грайворонском округе. По их словам, в их населённых пунктах сейчас небезопасно находиться, однако они не имеют достаточно денежных средств, чтобы несколько недель жить в ПВР.
Глава региона объяснил жителям, что в настоящий момент власти ждут разрешения от военных.
Мы ждём, когда военные разрешат войти в сёла. Если это не произойдёт в ближайшее время, то будем принимать решения уже по ситуации. Так же было в Середе, Журавлёвке и Нехотеевке.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Жители также боятся, что их уволят с работы, ведь ходить туда сейчас крайне опасно. Однако глава региона это опроверг: увольнять их никто не будет. Сотрудники даже могут уйти в оплачиваемый отпуск, если боятся увольнения.