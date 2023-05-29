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Когда жители двух приграничных сёл смогут вернуться домой?

29 мая 2023, 17:51
Фото: 1MI
По словам жителей сёл Козинка и Глотово, у них недостаточно средств для проживания в ПВР на протяжении нескольких недель, а с работы их могут уволить. На вопросы обеспокоенных жителей ответил губернатор в прямом эфире.
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СВО

В ходе вечернего прямого эфира к губернатору области Вячеславу Гладкову обратились жители сёл Козинка и Глотово в Грайворонском округе. По их словам, в их населённых пунктах сейчас небезопасно находиться, однако они не имеют достаточно денежных средств, чтобы несколько недель жить в ПВР.

Глава региона объяснил жителям, что в настоящий момент власти ждут разрешения от военных.

Мы ждём, когда военные разрешат войти в сёла. Если это не произойдёт в ближайшее время, то будем принимать решения уже по ситуации. Так же было в Середе, Журавлёвке и Нехотеевке.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Жители также боятся, что их уволят с работы, ведь ходить туда сейчас крайне опасно. Однако глава региона это опроверг: увольнять их никто не будет. Сотрудники даже могут уйти в оплачиваемый отпуск, если боятся увольнения.

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#Александра Склярова#Пункты ПВР#Жители#Общество#СВО#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков
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