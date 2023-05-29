Как будут работать пришкольные детские лагеря в Белгородской области

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
По словам чиновника, летняя оздоровительная кампания в Белгородской области начнётся с 1 июня. В период каникул на территории региона работать будут 470 лагерей с охватом свыше 60 тысяч детей. Подробнее на слайде:
Из загородных лагерей с 1 июня стартует только 11.
Милёхин отметил, что наибольшее количество вопросов возникает у родителей по работе пришкольных лагерей. Чиновник сообщил, что в зоне 15 км в приграничных муниципалитетах загородные и пришкольные лагеря в текущем году работать не будут.
В приграничных муниципалитетах, а также в Белгороде, Яковлевском, Новооскольском горокругах будут работать пришкольные лагеря в режиме ограниченной численности обучающихся — не более 100 человек в смену.
Мы проанализировали запросы родителей, на основании их согласия и соблюдения требований безопасности при нахождении детей с организацией трёхразового питания открываем лагеря. Запросы большие, поэтому лагеря будут работать в три-четыре смены. Если ограничить численность не получится, будем помогать ребёнку отдохнуть в лагере соседней школы.
Андрей Милёхин
Милёхин добавил, что в открытых муниципалитетах пришкольные лагеря будут работать в полном объёме.
Что касается школьных стадионов, на время работы пришкольных лагерей они будут закрыты для населения, кроме раннего утра и позднего вечера.