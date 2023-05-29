I Международная конференция «Россия и страны арабского мира» прошла в НИУ «БелГУ»

«Наш университет, как и Россия в целом, всегда сотрудничали со странами ШОС, Ближнего Востока и Северной Африки. Сегодня арабское землячество насчитывает полторы тысячи студентов из 14 стран, а университет является местом не только для получения образования, но и для общения молодёжи из разных стран, для взаимопроникновения культур. Геополитическая обстановка не повлияла на желание молодёжи арабских стран учиться у нас. Наоборот, студентов становится больше, расширяется и количество стран из этого региона. Уверена, что конструктивное взаимодействие научно-образовательного сообщества перерастёт как в академические, так и научные достижения», — сказала Евгения Карловская.