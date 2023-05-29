I Международная конференция «Россия и страны арабского мира» прошла в НИУ «БелГУ»

Posted 29 мая 13:33
Published 29 мая 13:33
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Участниками международной конференции «Россия и страны арабского мира: перспективы сотрудничества в сфере образования и культуры» стали студенты и молодые учёные из российских вузов, а также университетов и образовательных центров стран арабского мира: Египта, Сирии, Палестины, Ирана, Ирака, Иордании и других государств.
К обсуждению исторических, образовательных, культурных вопросов взаимодействия России и стран арабского мира присоединились представители посольств, Лиги арабских государств, Ассамблеи народов Евразии, Ассоциации иностранных студентов в России, послы доброй воли ООН и ЮНЕСКО, руководители и ведущие учёные университетов Северной Африки и Ближнего Востока.
На встрече с почётными гостями и. о. ректора НИУ «БелГУ» Евгения Карловская отметила, что Белгородский госуниверситет открыт миру, как показала и проходящая в его стенах конференция.
«Наш университет, как и Россия в целом, всегда сотрудничали со странами ШОС, Ближнего Востока и Северной Африки. Сегодня арабское землячество насчитывает полторы тысячи студентов из 14 стран, а университет является местом не только для получения образования, но и для общения молодёжи из разных стран, для взаимопроникновения культур. Геополитическая обстановка не повлияла на желание молодёжи арабских стран учиться у нас. Наоборот, студентов становится больше, расширяется и количество стран из этого региона. Уверена, что конструктивное взаимодействие научно-образовательного сообщества перерастёт как в академические, так и научные достижения», — сказала Евгения Карловская.
На важность расширения контактов обратил внимание профессор экономики Садатской академии административных наук доктор Нур Абдель-Вадуд Нада Салем, сообщивший о большой популярности в египетском обществе российского образования. По его словам, в России в настоящий момент обучается 26 тысяч египтян, в Белгородском государственном университете медицинское образование получают более семисот египетских студентов, и выпускники вуза на родине весьма успешны. А директор центра русского языка и культуры университета имени Сергея Есенина университета «Аль-Истикляль» доктор Мухаммед Хассан Наджаджра поделился информацией, что половина абитуриентов из Палестины, которых он курирует, хотят обучаться именно в Белгороде.
Представляющая на конференции ассамблею народов Евразии заместитель генерального секретаря Юлия Петрова подчеркнула, что форум послужит импульсом к конструктивному партнёрству и взаимообогащению культур, религий, цивилизаций, а его главной задачей станет формирование международного сообщества представителей лучших университетов арабских и российских стран.
«Всем нам нужны новые механизмы взаимодействия, исходя из того, что мир становится многополярным, меняются смыслы, конфигурации, в том числе в образовании. В Белгородском госуниверситете мы нашли единомышленников, мы видим потенциал молодых лидеров, с которыми будем реализовывать многие важные образовательные, научные и культурные проекты», — сказала Юлия Игоревна.
Благодаря таким лидерам, как ординатор медицинского института НИУ «БелГУ» Мансур Ахмед и студент юридического института Кадири Саджит, получившим грант фонда Александра Горчакова, и появилась возможность организовать в Белгороде Первую конференцию «Россия и страны арабского мира: перспективы сотрудничества в сфере образования и культуры».
Открывая пленарное заседание, и. о. проректора по международному сотрудничеству Владислав Кучмистый вручил Ахмеду Мансуру грамоту за активную общественную деятельность, продвижение идей дружбы и сотрудничества между Россией и странами арабского мира и значительной личный вклад в организацию проведения конференции.
Владислав Анатольевич также выразил надежду, что конференция, послужит импульсом к дальнейшему конструктивному диалогу, партнёрству и взаимообогащению наших культур, религий и цивилизаций, что соответствует приоритетным направлениям концепции внешней политики Российской Федерации.
Участников пленарного заседания в онлайн-формате приветствовали представитель Фонда Горчакова Илья Бутурлин и руководитель представительства Россотрудничества в Египте, член египетской Ассоциации выпускников российских и советских вузов Марат Гатин.
В свою очередь первый секретарь посольства Государства Палестина Абдалла Исса, подчеркивая важность тематики конференции, выразил гордость за то, что является участником литературных процессов в арабском мире
«Нет ни одного талантливого арабского поэта или писателя, который бы не изучал русскую литературу и культуру. Поверьте, мир будет страшным без русской культуры и русского искусства», — подчеркнул Абдалла Исса.
Участвующие в мероприятии в очном формате член государственной Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, посол доброй воли ЮНЕСКО Александра Очирова также поблагодарила НИУ «БелГУ», отметив, что конференция важна прежде всего для студентов, магистрантов, аспирантов и молодых учёных – как российских, так и представляющих арабские страны.
Итогом пленарного заседания стала резолюция, предусматривающая многоаспектное, многогранное сотрудничество и в частности — открытие в НИУ «БелГУ» нового образовательного пространства — Центра арабского языка и культуры имени Махмуда Дарвиша, который позволит проводить различные студенческие мероприятия в формате телемоста. Также достигнута договорённость о подаче заявки на грант для организации и проведения II международной студенческой научно-практической конференции «РиСАМ»» на базе Современного языкового колледжа в Иордании.