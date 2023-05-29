Горелки сломаны, денег на ремонт нет: на Молодёжной в Белгороде проблемы с котельными

Во время схода граждан белгородец предложил, чтобы администрация города совместно с ресурсоснабжающими организациями подготовили проектно-сметную документацию для строительства обычной котельной: «У нас рядом есть участок. Там пустырь. Они соглашаются, но нужно 200 млн рублей. Но, чтобы в ближайшем будущем две тысячи человек спасти от замерзания, эта сумма нормальная. 150 млн рублей — на строительство, 50 млн рублей — на подключение. Но это не сегодня и завтра, а на ближайшие пару лет, когда финансовые составляющие стабилизируются. Всё упирается в деньги».