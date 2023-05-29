Горелки сломаны, денег на ремонт нет: на Молодёжной в Белгороде проблемы с котельными

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
26 мая с собственниками по улице Молодёжная, 14, 16, 16а, 16б, 16в и 16г встречались представители мэрии, которые сообщили местным жителям о состоянии крышных котельных в их домах. Почти во всех котельных необходима замена нескольких модулей и горелок. Источник финансирования на данный вид работ пока не найден.
Как рассказал Бел.Ру белгородец Роман Пекшев, в вышеперечисленных домах по улице Молодёжной в крышных котельных установлены старые модули, некоторые уже сломаны. Каждый модуль стоит 321 тыс. рублей.
Наша управляющая компания «Современный дом» говорит о том, что необходимо менять всю котельную. Но это обойдётся в 14 млн рублей. Сумма неподъёмная.
Роман Пекшев
Два дома — на Молодёжной, 16 в и 16г, делят одну крышную котельную, рассказал белгородец. Котельная является общим имуществом дома №16в, дом №16 г получает с неё тепло, но за обслуживание не платит, подчёркивает Роман Пекшев.
Ранее дом №16 г был подключён к центральному отоплению. Напротив у нас стоят двухэтажные дома, он был подключен к ним. Предыдущая управляющая компания «Сантехподрядчик» переподключила дом к соседней котельной, чтобы сэкономить. Теперь у них такая проблемная ситуация — котельная старая, часть модулей не работает. У них зимой не хватает тепла на два дома и горячей воды соответственно.
Роман Пекшев
По словам Романа Пекшева, в его доме по улице Молодёжная, 16а, в выходные вода становится менее горячей. Людей в доме больше — нагрузка на котельную больше.
Во время схода граждан белгородец предложил, чтобы администрация города совместно с ресурсоснабжающими организациями подготовили проектно-сметную документацию для строительства обычной котельной: «У нас рядом есть участок. Там пустырь. Они соглашаются, но нужно 200 млн рублей. Но, чтобы в ближайшем будущем две тысячи человек спасти от замерзания, эта сумма нормальная. 150 млн рублей — на строительство, 50 млн рублей — на подключение. Но это не сегодня и завтра, а на ближайшие пару лет, когда финансовые составляющие стабилизируются. Всё упирается в деньги».
В ходе собрания граждан заместитель начальника отдела муниципального жилищного контроля Николай Мандриков рассказал собственникам помещений по улице Молодёжная, какие проблемы с крышными котельными есть в их домах. Ранее специалисты провели осмотр всех крышных котельных Белгорода, по итогом которого был составлен акт.
Так, в доме на Молодёжной, 14 на крышной котельной установлено 10 модулей и 30 горелок. 12 горелок разукомплектованы, необходим ремонт комплектующих. На Молодёжной, 16 установлено девять модулей и 27 горелок. В работе находятся семь модулей, две горелки требуют ремонта. В котельной по улице Молодёжной, 16б установлено 27 горелок, в рабочем состоянии находятся шесть модулей. Три модуля разукомплектованы.
В домах по улице Молодёжной, 16в и 16г находится 12 модулей и 36 горелок. 10 горелок разукомплектованы. На Молодёжной, 16 — 11 модулей, 33 горелки. Два модуля разукомплектовано, девять модулей на стадии ремонта. Состояние всех крышных котельных — удовлетворительное.
Всё упирается в деньги. Источник финансирования — тупик.
Роман Пекшев
Чтобы подробнее разобраться в ситуации, мы готовим официальный запрос в мэрию Белгорода.
Напомним, что в Белгороде работают 30 крышных котельных, к которым подключены 34 многоэтажки. За их эксплуатацию отвечают управляющие компании.
Стоит отменить, что в Белгороде в декабре 2021 года жители дома по улице Щорса, 53 остались без тепла и горячей воды из-за сломанной крышной котельной. 4 декабря власти ввели режим повышенной готовности. К дому подвозили мобильную котельную установку. Режим повышенной готовности в доме сняли 18 декабря.